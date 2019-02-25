Появился полный отчет о гибели Салы в авиакатастрофе

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Появился полный отчет о гибели Салы в авиакатастрофе

Правительство Великобритании на официальном сайте опубликовало отчет об авиакатастрофе игрока "Кардиффа" Эмилиано Салы.

Напомним, что 28-летний Сала 21 января летел из Франции в Великобританию, чтобы присоединиться к "Кардиффу", который купил его за несколько дней до авиакатастрофы за 17 миллионов евро. Самолёт с нападающим на борту исчез над Ла-Маншем. На поиски его тела ушло несколько недель. Результаты вскрытия показали, что причиной смерти стали травмы головы и грудной клетки. Тело пилота Дэвида Ибботсона, также находившегося в воздушном судне, до сих пор не найдено.

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