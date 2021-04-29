Появился текст письма с критикой работы Газизова в "Спартаке". Возможно, его писала Зарема

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Телеграм-канал BlackMirror разместил скрин письма якобы со взломанного аккаунта Заремы Салиховой, супруги Леонида Федуна. В тексте перечислены претензии к одному из топ-менеджеров "красно-белых", которые Зарема хотела озвучить в беседе. Так как письмо датировано 7 декабря 2020 года, то, вероятно, оно касалось занимающего на то время пост генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова.

Менеджеру вменялось незнание международного рынка и отсутствия контактов, непредоставление планов развития академии и другие "грехи".

Напомним, что Газизов начал работать в "Спартаке" летом 2020 года, но был уволен спустя всего пять месяцев 8 декабря (на следующий день после письма).