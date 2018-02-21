Пойдет ли Фонсека по стопам Луческу? "Шахтер" принимает в Харькове "Рому"

"Шахтер" – "Рома"

Стадион: "Металлист" (Харьков, Украина)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Уильям Коллам (Шотландия)

Спустя ровно семь лет донецкий "Шахтер" снова встречается с итальянской "Ромой" на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. То противостояние прошло под знаком "горняков", которые выиграли как в Риме (3:2), так и в Донецке (3:0). Однако на сегодняшний день обе команды имеют совершенно иной состав и другой тренерский коллектив. Сможет ли нынешний наставник донетчан Паулу Фонсека пойти по стопам экс-тренера "Шахтера" Мирчи Луческу, который дважды обыгрывал "Рому" на своем поле, узнаем уже в среду вечером.

На групповом этапе Лиги чемпионов "оранжево-черные" выступили выше всяких похвал. Казалось, что в квартете с такими командами как "Манчестер Сити" и "Наполи" у донетчан нет никаких шансов на попадание в плей-офф престижнейшего клубного еврокубкового турнира. Однако домашние победы над "горожанами" и "партенопейцами" с одинаковым счетом 2:1 позволили подопечным Паулу Фонсеки финишировать на второй строчке в турнирной таблице.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтер" выступит в четвертый раз. Две дуэли из трех были проиграны, но на домашней арене "оранжево-черные" не уступили ни разу (победа и две ничьих), в том числе дортмундской "Боруссии" и мюнхенской "Баварии".

Свой первый матч в текущем календарном году донецкий клуб провел только в минувшую пятницу. В чемпионате Украины "горняки" разгромили со счетом 5:0 одесский "Черноморец". По два мяча в составе донетчан забили Факундо Феррейра и Марлос. Это была пятая победа "Шахтера" за шесть последних официальных матчей и в трех встречах на данном отрезке он забивал больше двух голов. В номинально домашних матчах "горняки" одержали четыре подряд победы с общим счетом 13:1.

"Рома" готовится к этому матчу после гостевой победы над "Удинезе" со счетом 2:0 в чемпионате Италии. Это была третья подряд победа римлян после семи кряду матчей без единого выигрыша. За два последних матча столичная команда забила семь голов. Кроме того, после 11 подряд встреч, ни в одной из которых "Рома" не забивала больше одного гола, в двух последних матчах ей это удавалось. В гостях римляне не проигрывают четыре матча подряд, по два раза победив и сыграв вничью. В то же время "волки" выиграли только два из восьми предыдущих матча на чужом поле.

Римский клуб выходил в 1/8 финала пять раз, однако пробиться в четвертьфинал итальянцам удавалось только дважды. Последний раз это случилось в сезоне 2007/08, когда "Рома" оставила за бортом турнира "Реал". После этого команда трижды выходила в 1/8 финала, но покидала турнир после противостояний в 2009 году с "Арсеналом", в 2011 с "Шахтером" и в 2016 с "Реалом".

Интересные факты противостояния "Шахтера" и "Ромы":

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтер" не проигрывал в домашних матчах

"Рома" в Лиге Чемпионов выиграла только один из 13 предыдущих гостевых матчей, потерпев шесть поражений

"Шахтер" обыгрывал "Рому" в трех из четырех очных поединков, причем побеждал в обоих домашних матчах

Победная серия римлян длится 3 игры

Ориентировочные составы на игру:

"Шахтер": Пятов – Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Бернард, Тайсон, Марлос, Феррейра.

"Рома": Алиссон – Перес, Манолас, Фасио, Коларов, Росси, Стротман, Наингголан, Ундер, Перотти, Джеко.

Прогноз на матч "Шахтер" – "Рома":

"Шахтер" на своем поле никогда не терял очки в матчах с "Ромой", даже не пропускал в свои ворота, выиграв 1:0 и 3:0. Учитывая статистику очных игр команд, плюс статистику "горняков" в нынешней Лиге Чемпионов дома, плюс не стабильность итальянских гостей, в среду большая вероятность победы "горняков".

Букмекеры отдают донетчанам минимальное преимущество. Так средний коэффициент на победу "Шахтера" составляет 2.45 баллов, а на успех гостей – 3.05 баллов. Ничейный исход оценивается в 3.25 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru