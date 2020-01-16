Пойет назвал игрока "Барселоны", который сможет заменить травмированного Суареса

Бывший тренер "Бордо" и "Бетиса" Густаво Пойет считает, что "Барселона" может легко решить проблему долгого отсутствия форварда Луиса Суареса.

Напомним, что уругваец перенёс операцию на травмированном колене и выбыл из строя примерно на четыре месяца.

"У "Барсы" есть игрок, который может заменить Суареса. Это Антуан Гризманн. Поэтому я не стал бы сильно отчаиваться в поиске нападающего. Вопрос в том, чего хочет главный тренер команды Кике Сетьен", - цитирует Пойета Goal.com.

Гризманн перешёл в "Барселону" прошлым летом из "Атлетико" за 120 миллионов евро. Француз провёл 25 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста.

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