Пойет назвал игрока "Барселоны", который сможет заменить травмированного Суареса
Бывший тренер "Бордо" и "Бетиса" Густаво Пойет считает, что "Барселона" может легко решить проблему долгого отсутствия форварда Луиса Суареса.
Напомним, что уругваец перенёс операцию на травмированном колене и выбыл из строя примерно на четыре месяца.
"У "Барсы" есть игрок, который может заменить Суареса. Это Антуан Гризманн. Поэтому я не стал бы сильно отчаиваться в поиске нападающего. Вопрос в том, чего хочет главный тренер команды Кике Сетьен", - цитирует Пойета Goal.com.
Гризманн перешёл в "Барселону" прошлым летом из "Атлетико" за 120 миллионов евро. Француз провёл 25 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста.
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|Команда
|М
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|19
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|3
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|Севилья
|19
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|Валенсия
|19
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|Хетафе
|19
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|Атлетик Бильбао
|19
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|9
|Вильярреал
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|10
|Гранада
|19
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|Леванте
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|Осасуна
|19
|24
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|Бетис
|19
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|Реал Вальядолид
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|21
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|Алавес
|19
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|16
|Эйбар
|19
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|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
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|Леганес
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