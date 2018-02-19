Пойет: "Вальверде создал команду, которая выигрывает"

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Пойет: "Вальверде создал команду, которая выигрывает"Главный тренер французского "Бордо" Густаво Пойет похвалил своего коллегу из каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде.

"Большая заслуга Вальверде в том, что он ушел от схемы "4-3-3". Он создал команду, которая выигрывает и играет с новой системой после того, как ушел игрок, который казался незаменимым. Он нашел формулу, не теряя в результатах и яркости игры. Теперь она выглядит более практично, не так привлекательно, но он придерживается стиля благодаря таланту своих игроков", - цитирует 50-летнего специалиста Marca.

Напомним, Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Челси". | soccernews.ru

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