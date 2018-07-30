Позавидует даже Леброн: Пьянич показал, как надо играть в баскетбол

Теги ювентусмиралем пьянич

Позавидует даже Леброн: Пьянич показал, как надо играть в баскетбол

Боснийский полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич забросил мяч в баскетбольное кольцо ногой.

Футболист играл в баскетбол с игроком НБА "Бруклин Нетс" Кеннетом Фаридом и пытался подвесить ему мяч на для данка, но попал точно в корзину.

Не пропустите: Пьянич дал ответ "Челси". | http://soccernews.ru

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