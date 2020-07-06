Пожалуй, лучший матч "Барселоны" при Сетьене: каталонцы проехались катком по "Вильярреалу" и не отпустили "Реал" в чемпионсткой погоне

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Пожалуй, лучший матч "Барселоны" при Сетьене: каталонцы проехались катком по "Вильярреалу" и не отпустили "Реал" в чемпионсткой погоне

"Барселона" после победы "Реала" над "Атлетиком" отстала от первой позиции уже на семь очков, поэтому права на осечку каталонцы уже не имели – "блаугранас" нужна была только победа в матче с "Вильярреалом". "Желтая субмарина", в свою очередь, после карантина шла без поражений, выиграв шесть матчей из семи и приблизившись к зоне ЛЧ на расстояние трех зачетных баллов. Таким образом, очная встреча команд принимала характер особенно важной. Кике Сетьен по такому случаю выпустил в основе все звездное трио нападающих. Поединок начался без раскачки, сразу на полных скоростях. Это вылилось в гол "Барселоны" уже на 4-й минуте: Альба прорвался по левому флангу и прострелил на ближнюю штангу в направлении Гризманна, а Пау Торрес в попытке выбить мяч из-под его ног срезал "ядро" в собственные ворота – 0:1! После этого команды разменялись неплохими атаками, но без остроты. Второй момент в матче произошел на 10-й минуте и также принадлежал "Барсе" – это Видаль получил передачу на правом краю штрафной и без подготовки пробил на трибуны. Наказание за расточительность прилетело через четыре минуты: Алькасер принял пас на ход по правому флангу, прорвался в штрафную и прострелил влево под удар Санти – тот выполнил мощный удар, тер Штеген парировал на Морено, а Жерар сыграл на добивании. 1:1! "Барселона" сразу же могла восстановить преимущество в счете усилиями Суареса – Луис выстрелил с острого угла, однако Асенхо парировал ногой! Впрочем, на 20-й минуте уругваец уже праздновал шедевр: Месси выиграл верховую борьбу в центре поля, прорвался сквозь двух полузащитников и отдал передачу на линию вратарской, откуда Суарес в касание закрутил мяч в дальнюю девятку – 1:2! Здесь же он мог и дубль оформить, вырвавшись один на один с голкипером, однако и обойти его не удалось, и офсайд заметили. "Вильярреал" огрызнулся контратакой на 30-й минуте с ударом Чуквезе метров с 18-ти над перекладиной.
Один из лучших шансов забить Вильярреал потерял на 37-й минуте, когда Бакка, только заменивший травмированного Алькасера, прошел по правому флангу в штрафную и мощно пробил под перекладину. Тер Штеген спас "Барсу", после чего последовала быстрая контратака с выстрелом Видаля примерно с такой же позиции – теперь геройствовал Асенхо. Еще одна контра на 41-й завершилась сразу двумя ударами Суареса метров с 13-ти – первый парировал Асенхо, второй заблокировали. В конце концов, давление каталонцев привело к голу на 45-й минуте. И к какому! Месси в конце быстрого контрвыпада ворвался в штрафную и сделал скидку пяткой на линию под удар Гризманна – Антуан же в касание эффектно перебросил вратаря, положив мяч в дальний угол! 1:3.

Второй тайм "Вильярреал" начал с двойной замены, однако никакого усиления в игре "желтой субмарины" не наблюдалось. "Барселона" и сама не обостряла долгое время, но мяч на чужой половине поля держала надежно. На 58-й минуте это могло вылиться в гол Суареса, который получил пас на ход от Видаля, вышел на ворота под острым углом, хитрым движением убрал Асенхо, но в пустой ближний угол попасть не смог. Еще через две минуты Луиса сняли с игры вместе с Семеду – на поле появились Пуч и Ракитич. Во второй трети тайма каталонцы повысили обороты. На 67-й минуте Асенхо дважды спас "Вильярреал", сначала потянув выстрел Видаля в один угол, а потом улетев в другой, чтобы взять добивание Альбы! На 70-й же Месси забил четвертый гол в ворота хозяев, завершив комбинацию с участием Ракитича, Видаля и Роберто ударом с близкой дистанции – впрочем, взятие ворот отменили из-за минимального офсайда на самом старте атаки. Тогда Кике Сетьен добавил в атаку Брейтуэйта и Фати – Мартин мог отличиться на 81-й минуте, вырвавшись один на один с Асенхо и почти переиграв его. В последний момент Серхио накрыл мяч. Вильярреал огрызнулся выстрелом Чуквезе из-под защитника. Тер Штеген не спал. В конце концов, на 87-й минуте "Барселона" добила "Вильярреал": Фати получил передачу от Альбы, сместился с левого фланга в центр и с рикошетом от ноги Альбиоля пробил в ближний угол – 1:4. В компенсированное время Месси мог и пятый гол забить, однако Лео со штрафного попал в перекладину. Добивание же Брейтуэйта с нескольких метров Асенхо перевел в тот же каркас. В конце концов, финальный свисток зафиксировал крупную победу каталонцев!

 

Наверное, это была лучшая "Барса" при Сетьене

Кике, похоже, придумал, как можно усилить игру "Барселоны". Еще в поединке с "Атлетико" он перешел на схему 4-4-2 ромб, но тогда она оказалась несколько сырой и разбалансированной – в частности, Альба оставался изолированным, команда сваливалась на правый фланг, а прессинг мадридцев сильно нагружал эту систему. Кроме того, ромб помогает соперникам при контратаках по флангу. Впрочем, плюсы были понятны – численное преимущество в центре и способность раскрыть специфические качества лидеров (Бускетс умело разбивает прессинг, позиция под нападающими выгодна диспетчерам и т.д.). С "Вильярреалом" Сетьен сделал некоторые изменения, поставив под двумя нападающими Гризманна, а слева вместо медленного Ракитича бросив в бой более мобильного и выносливого Серхи Роберто. Это сбалансировало игру: с "Атлетико" на правый фланг приходилось 44% атак через центр шли 31%, а через левый 25% – теперь соотношение составляло 40-30-30. Как следствие, первый гол прилетел уже на 4-й минуте именно после прорыва Альбы, и оттуда же пришел последний.

Еще одним плюсом для "Барселоны" стала открытая игра – "желтая субмарина" не очень активно накрывала соперника на чужой половине, просев по интенсивности прессинга в три раза. Левантийцы сильно поставили на контратаки, однако они, похоже, не ожидали, что "блаугранас" станут давить равномерно по всем зонам и только добавлять в течении игры. Здесь сказались и своевременные и правильные замены Сетьена. Кроме того, футбол на открытых курсах, без автобуса, с преобладанием в зоне мяча и при грамотном расположении лидеров позволял "Барсе" максимально реализовать преимущество в индивидуальном классе. "Вильярреал" старался и классно начал поединок, но уже после 30-й минуты команда Хавьера Кальехи просто исчезла. "Барселона" разорвала мощного соперника: 68% владения, 81%:93% по точности передач, 10:14 по ударам (4:12 в створ, 5:13 из пределов штрафной), 8:22 по проникающим передачам, 0,96:2,75 по ожидаемым голам – а еще были две порекладины, отмененный гол, несколько выходов один на один и удары с минимальных офсайдов.


Самое главное, гости крушили "Вильярреал" в красивом, истинно барселонском стиле, демонстрируя не только шедевральные голы, но и вовлеченность футболистов в атаки. Средний показатель xGChain "блаугранас" в матче на "Керамике" составил 0,86. Это огромный прогресс: с "Атлетико" этот показатель составлял жалкие 0,22, против "Сельты" – 0,42, против "Атлетика" – 0,34, с "Севильей" и "Леганесом" – 0,25 и 0,65 соответственно. Футболисты "Барселоны" стали гораздо активнее взаимодействовать друг с другом, брать ответственность на себя и разгрузили Месси, хотя тот все равно стал с отрывом лучшим. Говорить о полном выздоровлении "Барсы" рано. "Блаугранас" все так же уязвимы на контратаках, но главным минусом в игре каталонцев было позиционное наступление – на "Керамике" же никакого автобуса не было, чтобы проверить способность ломать его. Это был лишь матч против "Вильярреала", который играл в суицидально открытый футбол и поменял двух основных форвардов из-за травм. Впрочем, прогресс команды и работа тренерского штаба над ошибками стали заметными невооруженным глазом – и они принесли результат при шикарной игре.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
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