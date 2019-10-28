Пожар возле стадиона московского "Спартака" потушен

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Пожар возле стадиона московского "Спартака" потушен

Сегодня, 28 октября, стало известно, что возле "Открытие Арена" горит трава. Недавно сообщили, что возгорание потушено.

"28 октября 2019 года в 17 часов 07 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Волоколамское шоссе, дом 69, где происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.

Принятыми мерами в 17 часов 38 минут пожар был локализован, а в 17 часов 46 минут ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в заявлении МЧС.

"Спартак" набрал 18 баллов и поднялся на 6 строчку турнирной таблицы РПЛ.

А еще: "Спартак" разгромил "Локомотив" в гостевом матче РПЛ | http://soccernews.ru
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