Пожарные облили фанатов "Факела" ледяной водой при температуре воздуха +6
В ходе матча 1/16 финала Кубка России между воронежским "Факелом" и тульским "Арсеналом" (1:2) произошел инцидент с болельщиками.
Пожарные облили болельщиков воронежского клуба ледяной водой. Стоит отметить, что в этот момент температура воздуха на улице составляла +6 градусов по Цельсию.
При этом представители "Факела" опровергли данный факт.
"Никакого полива фанатов ледяной водой после игры не было, были горящие сидения, кресла горели достаточно сильно. Пожарные включили небольшую струю, чтобы потушить их, и некоторые болельщики, представив, что это фонтан, решили подбежать и поиграться с водой", - приводят слова генерального директора "Факела" Романа Асхабадзе российские СМИ.
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