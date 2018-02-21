Пожилая британка сделала себе 35 татуировок в честь Моуринью

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Пожилая британка сделала себе 35 татуировок в честь Моуринью

Британка Вивьен Бадикот в восторге от главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Она сделала себе 35 татуировок, посвященных португальцу. 

"Я часто делаю тату с Жозе. Сейчас их у меня уже 35. Он не просто особенный, он единственный. Каждый раз у меня дрожат ноги, когда я отрываю газету и вижу его фото", - сказала 60-летняя Бадикот.

Видео: Фанатка Жозе расписывает себя в его честь.

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