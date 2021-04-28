Пожизненно отстраненный арбитр Вилков предложил устроить бой между Слуцким и судьей Федотовым

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Михаил Вилков, пожизненно отстраненный от судейской деятельности, предложил провести бой между наставником "Рубина" Леонидом Слуцким и экс-арбитром Игорем Федотовым.

"Бой Федотов - Роман Широков не состоялся, а вот Федотов - Слуцкий был бы очень зрелищным поединком. Это касса, сборы, аншлаг. Федотов наберет подписчиков, лайков, убьет двух зайцев.

А Слуцкий выместит ненависть на арбитров. Будет зрелищный бой, народ соберется. Я готов из Нижнего Новгорода пару автобусов пригнать с фанатами. Мы судьи будем болеть за Игоря", - заявил Вилков.

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