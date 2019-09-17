Позиция "Краснодара" в отношении Мамаева не изменилась

"Краснодар" все еще планирует расторгнуть контракт с полузащитником Павлом Мамаевым. Об этом сообщает "Чемпионат".



Ранее в СМИ писали, что "Краснодар" может продлить контракт с 31-летним игроком.

Отметим, что соглашение футболиста с краснодарским клубом действует до 31 декабря 2019 года.



Ранее сообщалось, что хавбека также готовы приобрести "Крылья Советов".



Напомним, что в октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. За это Мамаев получил 1 год 5 месяцев колонии общего режима, Кокорины - 1 год 6 месяцев.

Сегодня, 17 сентября, футболисты вышли на свободу по условно-досрочному освобождению.

А еще: СМИ сообщили зарплату Кокорина по новому контракту с "Зенитом" | http://soccernews.ru