Позор "Барселоны", феерии "Челси" и "Ювентуса", неудача "Зенита": результаты Юношеской лиги УЕФА 2 ноября

Фото: инстаграм "Динамо" Киев/Автор неизвестен

Состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Стоит отметить крупную победу киевского "Динамо" над "Барселоной", разгромную победу "Челси" над "Мальме", а также результативный успех "Ювентуса" в поединке с "Зенитом".

Группа Е

"Динамо" Киев, Украина - "Барселона" Испания - 4:1 (2:1)

Голы: Диалло, 2 - 1:0, Фуэнтес, 37 - 1:1, Попов, 45+1 - 2:1, Дьячук, 66 - 3:1, Диалло, 83 - 4:1

"Бавария" Германия - "Бенфика" Португалия - 0:2 (0:2)

Голы: Родригеш, 6 - 0:1, Семеду, 12 - 0:2

Положение команд: "Динамо" - 10, "Бенфика" - 9, "Барселона" - 4, "Бавария" - 0.

Группа F

"Вильярреал" Испания - "Янг Бойз" Швейцария - 3:3 (1:1)

Голы: Эрнандес, 13 (с пенальти) - 1:0, Аппиа, 23 - 1:1, Пачеко, 59 - 2:1, де Донно, 61 - 2:2, Бельтран, 62 - 3:2, Аменда, 84 (с пенальти) - 3:3

"Аталанта" Италия - "Манчестер Юнайтед" Англия - 1:2 (1:2)

Голы: Шоретире, 8 - 0:1, Эланга, 23 - 0:2, Рено, 37 (с пенальти) - 1:2

Положение команд: "Вильярреал" - 10, "Манчестер Юнайтед" - 9, "Аталанта" - 3, "Янг Бойз" - 1.

Группа G

"Севилья" Испания - "Лилль" Франция - 0:0

"Вольфсбург" Германия - "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 1:2 (0:1)

Голы: Валльнер, 9 - 0:1, Буш, 54 - 1:1, Байду, 90+4 - 1:2

Положение команд: "Ред Булл Зальцбург" - 9, "Севилья" - 8, "Лилль" - 4, "Вольфсбург" - 1.

Группа Н

"Мальме" Швеция - "Челси" Англия - 0:5 (0:2)

Голы: Фьябема, 40 - 0:1, Фьябема, 44 - 0:2, Холл, 58 - 0:3, Чилхрист, 76 - 0:4, Уэбстер, 90 - 0:5

"Ювентус" Италия - "Зенит" Санкт-Петербург - 4:2 (3:0)

Голы: Айлинг, 16 (с пенальти) - 1:0, Мулацци, 31 - 2:0, Шибозо, 44 - 3:0, Белохонов, 61 - 3:1, Стрейдонк, 84 - 4:1, Хвастухин, 87 - 4:2

Положение команд: "Ювентус" - 10, "Челси" - 9, "Зенит" - 3, "Мальме" - 1.

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