Позор "Барселоны", провалы "Баварии" и "Челси": результаты Юношеской лиги УЕФА от 23 ноября
Фото: инстаграм "Динамо" Киев/Автор неизвестен
Состоялись восемь матчей 5-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Стоит отметить победу киевского "Динамо" над "Баварией", разгромное домашнее поражение "Барселоны" от "Бенфики", а также неудачу "Челси" в поединке с "Ювентусом".
Группа Е
"Динамо" Киев, Украина – "Бавария" Германия - 2:1 (1:0)
Голы: Яцык, 7 - 1:0, Бражко, 69 (с пенальти) - 2:0, Дибрани, 90 - 2:1
"Барселона" Испания - "Бенфика" Португалия - 0:3 (0:2)
Голы: Нету, 30 - 0:1, Араужу, 45+5 - 0:2, Сантуш, 64 - 0:3
Положение команд: "Динамо" Киев - 13, "Бенфика" - 12, "Барселона" - 4, "Бавария" - 0.
Группа F
"Вильярреал" Испания - "Манчестер Юнайтед" Англия - 1:2 (1:0)
Голы: Эрнандес, 34 - 1:0, Макнейлл, 62 - 1:1, Матер, 85 - 1:2
"Янг Бойз" Швейцария - "Аталанта" Италия - 2:3 (1:1)
Голы: Бериша, 25 - 1:0, Сидибе, 37 - 1:1, Аппиа, 50 - 2:1, Сидибе, 55 (с пенальти) - 2:2, Лосса, 82 - 2:3
Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 12, "Вильярреал" - 10, "Аталанта" - 6, "Янг Бойз" - 1.
Группа G
"Севилья" Испания - "Вольфсбург" Германия - 2:0 (1:0)
Голы: Гальярдо, 15 - 1:0, Гальярдо, 88 - 2:0
"Лилль" Франция - "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 1:0 (0:0)
Гол: Мпембеле-Була, 78 (с пенальти) - 1:0
Положение команд: "Севилья" - 11, "Рел Булл Зальцбург" - 9, "Лилль" - 7, "Вольфсбург" - 1.
Группа Н
"Мальме" Швеция - "Зенит" Россия - 1:3 (0:0)
Голы: Сандрачук, 60 - 0:1, Михайловский, 66 - 0:2, Карлин, 78 (с пенальти) - 1:2, Хвастухин, 87 - 1:3
"Челси" Англия - "Ювентус" Италия - 1:3 (0:3)
Голы: Соуле, 2 - 0:1, Миретти, 31 (с пенальти) - 0:2, Турко, 44 - 0:3, Хейф, 90 - 1:3
Положение команд: "Ювентус" - 13, "Челси" - 9, "Зенит" - 6, "Мальме" - 1.
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