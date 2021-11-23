Позор "Барселоны", провалы "Баварии" и "Челси": результаты Юношеской лиги УЕФА от 23 ноября

Теги бавария мюнхенбарселонаювентусчелсизенит санкт-петербург

Позор "Барселоны", провалы "Баварии" и "Челси": результаты Юношеской лиги УЕФА от 23 ноября

Фото: инстаграм "Динамо" Киев/Автор неизвестен

Состоялись восемь матчей 5-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Стоит отметить победу киевского "Динамо" над "Баварией", разгромное домашнее поражение "Барселоны" от "Бенфики", а также неудачу "Челси" в поединке с "Ювентусом".

Группа Е

"Динамо" Киев, Украина – "Бавария" Германия - 2:1 (1:0)
Голы: Яцык, 7 - 1:0, Бражко, 69 (с пенальти) - 2:0, Дибрани, 90 - 2:1

"Барселона" Испания - "Бенфика" Португалия - 0:3 (0:2)
Голы: Нету, 30 - 0:1, Араужу, 45+5 - 0:2, Сантуш, 64 - 0:3

Положение команд: "Динамо" Киев - 13, "Бенфика" - 12, "Барселона" - 4, "Бавария" - 0.

Группа F

"Вильярреал" Испания - "Манчестер Юнайтед" Англия - 1:2 (1:0)
Голы: Эрнандес, 34 - 1:0, Макнейлл, 62 - 1:1, Матер, 85 - 1:2

"Янг Бойз" Швейцария - "Аталанта" Италия - 2:3 (1:1)
Голы: Бериша, 25 - 1:0, Сидибе, 37 - 1:1, Аппиа, 50 - 2:1, Сидибе, 55 (с пенальти) - 2:2, Лосса, 82 - 2:3

Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 12, "Вильярреал" - 10, "Аталанта" - 6, "Янг Бойз" - 1.

Группа G

"Севилья" Испания - "Вольфсбург" Германия - 2:0 (1:0)
Голы: Гальярдо, 15 - 1:0, Гальярдо, 88 - 2:0

"Лилль" Франция - "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 1:0 (0:0)
Гол: Мпембеле-Була, 78 (с пенальти) - 1:0

Положение команд: "Севилья" - 11, "Рел Булл Зальцбург" - 9, "Лилль" - 7, "Вольфсбург" - 1.

Группа Н

"Мальме" Швеция - "Зенит" Россия - 1:3 (0:0)
Голы: Сандрачук, 60 - 0:1, Михайловский, 66 - 0:2, Карлин, 78 (с пенальти) - 1:2, Хвастухин, 87 - 1:3

"Челси" Англия - "Ювентус" Италия - 1:3 (0:3)
Голы: Соуле, 2 - 0:1, Миретти, 31 (с пенальти) - 0:2, Турко, 44 - 0:3, Хейф, 90 - 1:3

Положение команд: "Ювентус" - 13, "Челси" - 9, "Зенит" - 6, "Мальме" - 1.

Не пропустите: В парламенте ЕС приняли решение по Суперлиге. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Фиорентина" работает над продажей Кокорина

"Фиорентина" работает над продажей Кокорина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов