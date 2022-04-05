Позор "Челси" и "Арсенала", феерия "Тоттенхэма", успехи лидеров: результаты 31-го тура АПЛ

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Позор "Челси" и "Арсенала", феерия "Тоттенхэма", успехи лидеров: результаты 31-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 31-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупные поражения "Челси" и "Арсенала" в матчах с "Брентфордом" и "Кристал Пэлас", разгромную победу "Тоттенхэма" над "Ньюкаслом", а также успех "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" в матчах с "Бернли" и "Уотфордом".

"Кристал Пэлас" – "Арсенал" - 3:0 (2:0)
Голы: Матета, 16 - 1:0, Айю, 24 - 2:0, Заа, 74 (с пенальти) - 3:0

"Тоттенхэм" - "Ньюкасл" - 5:1 (1:1)
Голы: Шер, 39 - 0:1, Дэвис, 43 - 1:1, Доэрти, 48 - 2:1, Сон, 54 - 3:1, Эмерсон, 63 - 4:1, Бергвейн, 83 - 5:1.

"Вест Хэм" - "Эвертон" - 2:1 (1:0)
Голы: Крессуэлл, 32 - 1:0, Холгейт, 53 - 1:1, Боуэн, 59 - 2:1.

"Манчестер Юнайтед" - "Лестер" - 1:1 (0:0)
Голы: Ихеаначо, 63 - 0:1, Фред, 66 - 1:1.

"Челси" - "Брентфорд" - 1:4 (0:0)
Голы: Рюдигер, 48 - 1:0, Джанельт, 50 - 1:1, Эриксен, 54 - 1:2, Джанельт, 61 - 1:3, Висса, 87 - 1:4.

"Бернли" - "Манчестер Сити" - 0:2 (0:2)
Голы: де Брейне, 5 - 0:1, Гюндоган, 25 - 0:2.

"Вулверхэмптон" - "Астон Вилла" - 2:1 (1:1)
Голы: Хони, 7 - 1:0, Янг (автогол), 36 - 2:0, Уоткинс (пен), 86 - 2:1.

"Лидс" - "Саутгемптон" - 1:1 (1:0)
Голы: Харрисон, 29 - 1:0, Уорд-Проуз, 49 - 1:1.

"Брайтон" - "Норвич" - 0:0

"Ливерпуль" - "Уотфорд" - 2:0 (1:0)
Голы: Жота, 22 - 1:0, Фабиньо (пен), 89 - 2:0.

Положение команд: "Манчестер Сити" - 73 (30), "Ливерпуль" - 72 (30), "Челси" - 59 (29), "Тоттенхэм" - 54 (30), "Арсенал" - 54 (29), "Вест Хэм" - 51, "Манчестер Юнайтед" - 51 (30), "Вулверхэмптон" - 49, "Кристал Пэлас" - 37 (30), "Лестер" - 37 (28), "Астон Вилла" - 36 (30), "Саутгемптон" - 36 (30), "Брайтон" - 34 (30), "Брентфорд" - 33, "Ньюкасл" - 31 (30), "Лидс" - 30, "Эвертон" - 25 (28), "Уотфорд" - 22 (30), "Бернли" - 21 (28), "Норвич" - 18 (30).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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