Позор "Челси" и "Арсенала", феерия "Тоттенхэма", успехи лидеров: результаты 31-го тура АПЛ
Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 31-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупные поражения "Челси" и "Арсенала" в матчах с "Брентфордом" и "Кристал Пэлас", разгромную победу "Тоттенхэма" над "Ньюкаслом", а также успех "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" в матчах с "Бернли" и "Уотфордом".
"Кристал Пэлас" – "Арсенал" - 3:0 (2:0)
Голы: Матета, 16 - 1:0, Айю, 24 - 2:0, Заа, 74 (с пенальти) - 3:0
"Тоттенхэм" - "Ньюкасл" - 5:1 (1:1)
Голы: Шер, 39 - 0:1, Дэвис, 43 - 1:1, Доэрти, 48 - 2:1, Сон, 54 - 3:1, Эмерсон, 63 - 4:1, Бергвейн, 83 - 5:1.
"Вест Хэм" - "Эвертон" - 2:1 (1:0)
Голы: Крессуэлл, 32 - 1:0, Холгейт, 53 - 1:1, Боуэн, 59 - 2:1.
"Манчестер Юнайтед" - "Лестер" - 1:1 (0:0)
Голы: Ихеаначо, 63 - 0:1, Фред, 66 - 1:1.
"Челси" - "Брентфорд" - 1:4 (0:0)
Голы: Рюдигер, 48 - 1:0, Джанельт, 50 - 1:1, Эриксен, 54 - 1:2, Джанельт, 61 - 1:3, Висса, 87 - 1:4.
"Бернли" - "Манчестер Сити" - 0:2 (0:2)
Голы: де Брейне, 5 - 0:1, Гюндоган, 25 - 0:2.
"Вулверхэмптон" - "Астон Вилла" - 2:1 (1:1)
Голы: Хони, 7 - 1:0, Янг (автогол), 36 - 2:0, Уоткинс (пен), 86 - 2:1.
"Лидс" - "Саутгемптон" - 1:1 (1:0)
Голы: Харрисон, 29 - 1:0, Уорд-Проуз, 49 - 1:1.
"Брайтон" - "Норвич" - 0:0
"Ливерпуль" - "Уотфорд" - 2:0 (1:0)
Голы: Жота, 22 - 1:0, Фабиньо (пен), 89 - 2:0.
Положение команд: "Манчестер Сити" - 73 (30), "Ливерпуль" - 72 (30), "Челси" - 59 (29), "Тоттенхэм" - 54 (30), "Арсенал" - 54 (29), "Вест Хэм" - 51, "Манчестер Юнайтед" - 51 (30), "Вулверхэмптон" - 49, "Кристал Пэлас" - 37 (30), "Лестер" - 37 (28), "Астон Вилла" - 36 (30), "Саутгемптон" - 36 (30), "Брайтон" - 34 (30), "Брентфорд" - 33, "Ньюкасл" - 31 (30), "Лидс" - 30, "Эвертон" - 25 (28), "Уотфорд" - 22 (30), "Бернли" - 21 (28), "Норвич" - 18 (30).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18