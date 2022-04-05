Позор "Челси" и "Арсенала", феерия "Тоттенхэма", успехи лидеров: результаты 31-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 31-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупные поражения "Челси" и "Арсенала" в матчах с "Брентфордом" и "Кристал Пэлас", разгромную победу "Тоттенхэма" над "Ньюкаслом", а также успех "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" в матчах с "Бернли" и "Уотфордом".

"Кристал Пэлас" – "Арсенал" - 3:0 (2:0)

Голы: Матета, 16 - 1:0, Айю, 24 - 2:0, Заа, 74 (с пенальти) - 3:0

"Тоттенхэм" - "Ньюкасл" - 5:1 (1:1)

Голы: Шер, 39 - 0:1, Дэвис, 43 - 1:1, Доэрти, 48 - 2:1, Сон, 54 - 3:1, Эмерсон, 63 - 4:1, Бергвейн, 83 - 5:1.

"Вест Хэм" - "Эвертон" - 2:1 (1:0)

Голы: Крессуэлл, 32 - 1:0, Холгейт, 53 - 1:1, Боуэн, 59 - 2:1.

"Манчестер Юнайтед" - "Лестер" - 1:1 (0:0)

Голы: Ихеаначо, 63 - 0:1, Фред, 66 - 1:1.

"Челси" - "Брентфорд" - 1:4 (0:0)

Голы: Рюдигер, 48 - 1:0, Джанельт, 50 - 1:1, Эриксен, 54 - 1:2, Джанельт, 61 - 1:3, Висса, 87 - 1:4.

"Бернли" - "Манчестер Сити" - 0:2 (0:2)

Голы: де Брейне, 5 - 0:1, Гюндоган, 25 - 0:2.

"Вулверхэмптон" - "Астон Вилла" - 2:1 (1:1)

Голы: Хони, 7 - 1:0, Янг (автогол), 36 - 2:0, Уоткинс (пен), 86 - 2:1.

"Лидс" - "Саутгемптон" - 1:1 (1:0)

Голы: Харрисон, 29 - 1:0, Уорд-Проуз, 49 - 1:1.

"Брайтон" - "Норвич" - 0:0

"Ливерпуль" - "Уотфорд" - 2:0 (1:0)

Голы: Жота, 22 - 1:0, Фабиньо (пен), 89 - 2:0.

Положение команд: "Манчестер Сити" - 73 (30), "Ливерпуль" - 72 (30), "Челси" - 59 (29), "Тоттенхэм" - 54 (30), "Арсенал" - 54 (29), "Вест Хэм" - 51, "Манчестер Юнайтед" - 51 (30), "Вулверхэмптон" - 49, "Кристал Пэлас" - 37 (30), "Лестер" - 37 (28), "Астон Вилла" - 36 (30), "Саутгемптон" - 36 (30), "Брайтон" - 34 (30), "Брентфорд" - 33, "Ньюкасл" - 31 (30), "Лидс" - 30, "Эвертон" - 25 (28), "Уотфорд" - 22 (30), "Бернли" - 21 (28), "Норвич" - 18 (30).

Не пропустите: Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны возможным назначением тен Хага. | http://soccernews.ru