Позор ЦСКА, феерии "Арсенала" и "Милана": все результаты Лиги Европы 3 декабря

3 декабря состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы. ЦСКА опозорился в матче с "Вольфсбергом", "Милан" добыл волевую победу над "Селтиком", "Арсенал" разгромил "Рапид", а "Тоттенхэм" упустил победу над ЛАСКом.

Группа A

"Рома" Италия – "Янг Бойз" Швейцария - 3:1 (1:1)

Голы: Нсаме, 34 - 0:1, Майораль, 44 - 1:1, Калафьори, 59 - 2:1, Джеко, 81 - 3:1

ЧФР Румыния – ЦСКА София Болгария - 0:0

Положение команд: "Рома" - 13, "Янг Бойз" - 7, ЧФР - 5, ЦСКА - 2.

Группа B

"Арсенал" Англия – "Рапид" Австрия - 4:1 (3:0)

Голы: Ляказетт, 10 - 1:0, Мари, 18 - 2:0, Нкетиа, 44 - 3:0, Китагава, 47 - 3:1, Смит-Роу, 66 - 4:1

"Мольде" Норвегия – "Дандолк" Ирландия - 3:1 (2:0)

Голы: Эйкрем, 30 - 1:0, Омоиджуанфо, 41 - 2:0, Эллингсен, 67 - 3:0, Флорес, 90 - 3:1

Положение команд: "Арсенал" - 15, "Мольде" - 9, "Рапид" - 6, "Дандолк" - 0.

Группа C

"Ницца" Франция – "Байер" Германия - 2:3 (1:2)

Голы: Диаби, 22 - 0:1, Камара, 26 - 1:1, Драгович, 32 - 1:2, Ндойе, 46 - 2:2, Баумгартлингер, 51 - 2:3

"Славия" Чехия – "Хапоэль" Беер-Шева Израиль - 3:0 (2:0)

Голы: Сима, 31 - 1:0, Станчу, 36 - 2:0, Сима, 85 - 3:0

Положение команд: "Славия", "Байер" - 12, "Ницца", "Хапоэль" - 3.

Группа D

"Бенфика" Португалия – "Лех" Польша - 4:0 (1:0)

Голы: Вертонген, 36 - 1:0, Нуньес, 57 - 2:0, Пицци, 58 - 3:0, Вайгль, 89 - 4:0

"Рейнджерс" Шотландия – "Стандард" Бельгия - 3:2 (2:2)

Голы: Лестьенн, 6 - 0:1, Голдсон, 39 - 1:1, Чоп, 40 - 1:2, Тавернье, 45 (с пенальти) - 2:2, Арфилд, 63 - 3:2

Положение команд: "Рейнджерс", "Бенфика" - 11, "Лех", "Стандард" - 3.

Группа Е

"Омония" Кипр – ПАОК Греция - 2:1 (1:1)

Голы: Какулис, 9 - 1:0, Цолис, 39 - 1:1, Гомес, 84 (с пенальти) - 2:1

"Гранада" Испания – ПСВ Нидерланды - 0:1 (0:1)

Гол: Мален, 38 - 0:1

Положение команд: "Гранада" - 10, ПСВ - 9, ПАОК - 5, "Омония" - 4.

Группа F

"Реал Сосьедад" Испания – "Риека" Хорватия - 2:2 (0:1)

Голы: Велкоски, 37 - 0:1, Баутиста, 69 - 1:1, Лончар, 73 - 1:2, Монреаль, 79 - 2:2

АЗ Нидерланды - "Наполи" Италия - 1:1 (0:1)

Голы: Мертенс, 6 - 0:1, Мартинс Инди, 53 - 1:1

Положение команд: "Наполи" - 10, "Реал Сосьедад", АЗ - 8, "Риека" - 1.

Группа G

"Заря" Украина – "Лестер" Англия - 1:0 (0:0)

Гол: Сайядманеш, 84 - 1:0

АЕК Греция – "Брага" Португалия - 2:4 (1:3)

Голы: Тормена, 7 - 0:1, Эшгайю, 9 - 0:2, Оливейра, 31 - 1:2, Рикарду Орта, 45 - 1:3, Галено, 82 - 1:4, Василантонопулос, 89

Положение команд: "Лестер", "Брага" - 10, "Заря" - 6, АЕК - 3.

Группа H

"Милан" Италия – "Селтик" Шотландия - 4:2 (2:2)

Голы: Рогич, 7 - 0:1, Эдуар, 14 - 0:2, Чалханоглу, 24 - 1:2, Кастильехо, 26 - 2:2, Хеуге, 50 - 3:2, Браим Диас, 82 - 4:2

"Лилль" Франция – "Спарта" Чехия - 2:1 (0:0)

Голы: Крейчи, 71 - 0:1, Йылмаз, 80 - 1:1, Йылмаз, 84 - 2:1

Положение команд: "Лилль" - 11, "Милан" - 10, "Спарта" - 6, "Селтик" - 1.

Группа I

"Карабах" Азербайджан – "Маккаби" Тель-Авив Израиль - 1:1 (1:1)

Голы: Коэн, 22 (с пенальти) - 0:1, Ромеро, 37 - 1:1

"Сивасспор" Турция – "Вильярреал" Испания - 0:1 (0:0)

Гол: Чуквезе, 75 - 0:1

Положение команд: "Вильярреал" - 13, "Маккаби" - 8, "Сивасспор" - 6, "Карабах" - 1.

Группа J

ЛАСК Австрия – "Тоттенхэм" Англия - 3:3 (1:1)

Голы: Михорль, 42 - 1:0, Бэйл, 45 (с пенальти) - 1:1, Сон Хын Мин, 56 - 1:2, Эггештайн, 84 - 2:2, Алли, 86 (с пенальти) - 2:3, Карамоко, 90+3 - 3:3

"Антверпен" Бельгия – "Лудогорец" Болгария - 3:1 (1:0)

Голы: Онгла, 19 - 1:0, Десподов, 53 - 1:1, де Лат, 72 - 2:1, Бенсон, 87 - 3:1

Положение команд: "Антверпен" - 12, "Тоттенхэм" - 10, ЛАСК - 7, "Лудогорец" - 0.

Группа К

ЦСКА Россия – "Вольфсберг" Австрия - 0:1 (0:1)

Гол: Визингер, 22 - 0:1

"Фейеноорд" Нидерланды – "Динамо" Загреб Хорватия - 0:2 (0:1)

Голы: Петкович, 45 (с пенальти) - 0:1, Маер, 52 - 0:2

Положение команд: "Динамо" Загреб - 11, "Вольфсберг" - 7, "Фейеноорд" - 5, ЦСКА - 3.

Группа L

"Гент" Бельгия – "Слован" Чехия - 1:2 (0:1)

Голы: Мара, 32 - 0:1, Качараба, 55 - 0:2, Яремчук, 59 - 1:2

"Црвена Звезда" Сербия – "Хоффенхайм" Германия - 0:0

Положение команд: "Хоффенхайм" - 13, "Црвена Звезда" - 10, "Слован" - 6, "Гент" - 0.

Не пропустите: ЦСКА не может победить в еврокубках на своем поле уже более двух лет. | http://soccernews.ru