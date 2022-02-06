Позор Дортмунда, победа "Баварии", феерия "Байера": результаты 21-го тура Бундеслиги

Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 21-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить разром дортмундской "Боруссии" в матче с "Байером", результативную победу "Баварии" над "РБ Лейпциг", а также крупный успех "Вольфсбурга" во встрече с "Гройтер Фюрт".

"Бавария" - "РБ Лейпциг" - 3:2 (2:1)

Голы: Мюллер, 12 - 1:0, Андре Силва, 27 - 1:1, Левандовски, 44 - 2:1, Нкунку, 53 - 2:2, Гвардиол (аг), 58 - 3:2

"Боруссия" Д – "Байер" - 2:5 (1:3)

Голы: Аканджи, 10 (автогол) - 0:1, Фримпонг, 16 (автогол) - 1:1, Виртц, 20 - 1:2, Андрих, 28 - 1:3, Та, 53 - 1:4, Диаби, 87 - 1:5, Тиггес, 89 - 2:5

"Вольфсбург" – "Гройтер Фюрт" - 4:1 (1:1)

Голы: Вранкс, 7 - 1:0, Хргота, 44 (с пенальти) - 1:1, Вранкс, 49 - 2:1, Арнольд, 70 - 3:1, Филипп, 75 - 4:1

"Штутгарт" - "Айнтрахт" - 2:3 (1:1)

Голы: Ндика, 7 - 0:1, Антон, 42 - 1:1, Хрустич, 47 - 1:2, Калайджич, 70 - 2:2, Хрустич, 77 - 2:3

"Арминия" - "Боруссия" М - 1:1 (1:1)

Голы: Зерра, 19 - 1:0, Плеа, 38 - 1:1

"Кельн" - "Фрайбург" - 1:0 (1:0)

Гол: Модест, 23 - 1:0

"Аугсбург" - "Унион" - 2:0 (1:0)

Голы: Грегорич, 16 - 1:0, Хан, 59 - 2:0

"Майнц" - "Хоффенхайм" - 2:0 (0:0)

Голы: Ли Чжэ Сон, 79 - 1:0, Ниакате (пен), 83 - 2:0

"Герта" – "Бохум" - 1:1 (1:0)

Голы: Бельфодиль, 23 - 1:0, Польтер, 48 - 1:1

Положение команд: "Бавария" - 52, "Боруссия" Д - 43, "Байер" - 38, "Унион" - 34, "Фрайбург" - 33, "Кельн" - 32, "РБ Лейпциг", "Хоффенхайм", "Айнтрахт" - 31, "Майнц" - 30, "Бохум" - 25, "Вольфсбург" - 24, "Боруссия" М, "Герта" - 23, "Арминия", "Аугсбург" - 22, "Штутгарт" - 18, "Гройтер Фюрт" - 10.

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