Позор Дортмунда, победа "Баварии", феерия "Байера": результаты 21-го тура Бундеслиги

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Позор Дортмунда, победа "Баварии", феерия "Байера": результаты 21-го тура Бундеслиги

Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 21-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить разром дортмундской "Боруссии" в матче с "Байером", результативную победу "Баварии" над "РБ Лейпциг", а также крупный успех "Вольфсбурга" во встрече с "Гройтер Фюрт".

"Бавария" - "РБ Лейпциг" - 3:2 (2:1)
Голы: Мюллер, 12 - 1:0, Андре Силва, 27 - 1:1, Левандовски, 44 - 2:1, Нкунку, 53 - 2:2, Гвардиол (аг), 58 - 3:2

"Боруссия" Д – "Байер" - 2:5 (1:3)
Голы: Аканджи, 10 (автогол) - 0:1, Фримпонг, 16 (автогол) - 1:1, Виртц, 20 - 1:2, Андрих, 28 - 1:3, Та, 53 - 1:4, Диаби, 87 - 1:5, Тиггес, 89 - 2:5

"Вольфсбург" – "Гройтер Фюрт" - 4:1 (1:1)
Голы: Вранкс, 7 - 1:0, Хргота, 44 (с пенальти) - 1:1, Вранкс, 49 - 2:1, Арнольд, 70 - 3:1, Филипп, 75 - 4:1

"Штутгарт" - "Айнтрахт" - 2:3 (1:1)
Голы: Ндика, 7 - 0:1, Антон, 42 - 1:1, Хрустич, 47 - 1:2, Калайджич, 70 - 2:2, Хрустич, 77 - 2:3

"Арминия" - "Боруссия" М - 1:1 (1:1)
Голы: Зерра, 19 - 1:0, Плеа, 38 - 1:1

"Кельн" - "Фрайбург" - 1:0 (1:0)
Гол: Модест, 23 - 1:0

"Аугсбург" - "Унион" - 2:0 (1:0)
Голы: Грегорич, 16 - 1:0, Хан, 59 - 2:0

"Майнц" - "Хоффенхайм" - 2:0 (0:0)
Голы: Ли Чжэ Сон, 79 - 1:0, Ниакате (пен), 83 - 2:0

"Герта" – "Бохум" - 1:1 (1:0)
Голы: Бельфодиль, 23 - 1:0, Польтер, 48 - 1:1

Положение команд: "Бавария" - 52, "Боруссия" Д - 43, "Байер" - 38, "Унион" - 34, "Фрайбург" - 33, "Кельн" - 32, "РБ Лейпциг", "Хоффенхайм", "Айнтрахт" - 31, "Майнц" - 30, "Бохум" - 25, "Вольфсбург" - 24, "Боруссия" М, "Герта" - 23, "Арминия", "Аугсбург" - 22, "Штутгарт" - 18, "Гройтер Фюрт" - 10.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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