Позор Дортмунда, победа "Баварии", феерия "Байера": результаты 21-го тура Бундеслиги
Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 21-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить разром дортмундской "Боруссии" в матче с "Байером", результативную победу "Баварии" над "РБ Лейпциг", а также крупный успех "Вольфсбурга" во встрече с "Гройтер Фюрт".
"Бавария" - "РБ Лейпциг" - 3:2 (2:1)
Голы: Мюллер, 12 - 1:0, Андре Силва, 27 - 1:1, Левандовски, 44 - 2:1, Нкунку, 53 - 2:2, Гвардиол (аг), 58 - 3:2
"Боруссия" Д – "Байер" - 2:5 (1:3)
Голы: Аканджи, 10 (автогол) - 0:1, Фримпонг, 16 (автогол) - 1:1, Виртц, 20 - 1:2, Андрих, 28 - 1:3, Та, 53 - 1:4, Диаби, 87 - 1:5, Тиггес, 89 - 2:5
"Вольфсбург" – "Гройтер Фюрт" - 4:1 (1:1)
Голы: Вранкс, 7 - 1:0, Хргота, 44 (с пенальти) - 1:1, Вранкс, 49 - 2:1, Арнольд, 70 - 3:1, Филипп, 75 - 4:1
"Штутгарт" - "Айнтрахт" - 2:3 (1:1)
Голы: Ндика, 7 - 0:1, Антон, 42 - 1:1, Хрустич, 47 - 1:2, Калайджич, 70 - 2:2, Хрустич, 77 - 2:3
"Арминия" - "Боруссия" М - 1:1 (1:1)
Голы: Зерра, 19 - 1:0, Плеа, 38 - 1:1
"Кельн" - "Фрайбург" - 1:0 (1:0)
Гол: Модест, 23 - 1:0
"Аугсбург" - "Унион" - 2:0 (1:0)
Голы: Грегорич, 16 - 1:0, Хан, 59 - 2:0
"Майнц" - "Хоффенхайм" - 2:0 (0:0)
Голы: Ли Чжэ Сон, 79 - 1:0, Ниакате (пен), 83 - 2:0
"Герта" – "Бохум" - 1:1 (1:0)
Голы: Бельфодиль, 23 - 1:0, Польтер, 48 - 1:1
Положение команд: "Бавария" - 52, "Боруссия" Д - 43, "Байер" - 38, "Унион" - 34, "Фрайбург" - 33, "Кельн" - 32, "РБ Лейпциг", "Хоффенхайм", "Айнтрахт" - 31, "Майнц" - 30, "Бохум" - 25, "Вольфсбург" - 24, "Боруссия" М, "Герта" - 23, "Арминия", "Аугсбург" - 22, "Штутгарт" - 18, "Гройтер Фюрт" - 10.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20