Позор Германии, успехи Франции и Португалии: все результаты Лиги наций 17 ноября

17 ноября состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Стоит выделить деклассирование Германии Испанией, победу Португалии в компенсированное время над Хорватией, а также уверенную победу Франции над Швецией.

Лига А

Группа 3

Франция – Швеция - 4:2 (2:1)

Голы: Классон, 4 - 0:1, Жиру, 16 - 1:1, Павар, 36 - 2:1, Жиру, 59 - 3:1, Квайсон, 88 - 3:2, Коман, 90+5 - 4:2

Хорватия – Португалия - 2:3 (1:0)

Голы: Ковачич, 29 - 1:0, Рубен Диаш, 52 - 1:1, Фелиш, 60 - 1:2, Ковачич, 65 - 2:2

Положение команд: Франция - 16, Португалия - 3, Хорватия - 3, Швеция - 3.

Группа 4

Испания – Германия - 6:0 (3:0)

Голы: Мората, 17 - 1:0, Ферран Торрес, 33 - 2:0, Родри, 38 - 3:0, Ферран Торрес, 55 - 4:0, Ферран Торрес, 71 - 5:0, Ойарсабаль, 89 - 6:0

Швейцария - Украина - матч отменен

Положение команд: Испания - 11, Германия - 9, Украина - 6 (5), Швейцария - 3 (5).

Лига С

Группа 1

Черногория – Кипр - 4:0 (3:0)

Голы: Йоветич, 14 - 1:0, Больевич, 25 - 2:0, Больевич, 28 - 3:0, Мугоша, 60 - 4:0

Люксембург – Азербайджан - 0:0

Положение команд: Черногория - 13, Люксембург - 10, Азербайджан - 6, Кипр - 4.

Лига D

Группа 1

Мальта – Фарерские острова - 1:1 (0:0)

Голы: Гийомье, 54 - 1:0, Йоунссон, 69 - 1:1

Андорра – Латвия - 0:5 (0:1)

Голы: Черномордый, 7 - 0:1, Икауниекс, 57 - 0:2, Икауниекс, 60 - 0:3, Гутковский, 70 (с пенальти) - 0:4, Кроллис, 90 (с пенальти) - 0:5

Положение команд: Фарерские острова - 12, Мальта - 9, Латвия - 7, Андорра - 2.

Группа 2

Гибралтар – Лихтенштейн - 1:1 (1:1)

Голы: Брэндле, 17 (автогол) - 1:0, Фрик, 44 - 1:1

Положение команд: Гибралтар - 8, Лихтенштейн - 5, Сан-Марино - 2.

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