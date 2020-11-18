Позор Германии, успехи Франции и Португалии: все результаты Лиги наций 17 ноября
17 ноября состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Стоит выделить деклассирование Германии Испанией, победу Португалии в компенсированное время над Хорватией, а также уверенную победу Франции над Швецией.
Лига А
Группа 3
Франция – Швеция - 4:2 (2:1)
Голы: Классон, 4 - 0:1, Жиру, 16 - 1:1, Павар, 36 - 2:1, Жиру, 59 - 3:1, Квайсон, 88 - 3:2, Коман, 90+5 - 4:2
Хорватия – Португалия - 2:3 (1:0)
Голы: Ковачич, 29 - 1:0, Рубен Диаш, 52 - 1:1, Фелиш, 60 - 1:2, Ковачич, 65 - 2:2
Положение команд: Франция - 16, Португалия - 3, Хорватия - 3, Швеция - 3.
Группа 4
Испания – Германия - 6:0 (3:0)
Голы: Мората, 17 - 1:0, Ферран Торрес, 33 - 2:0, Родри, 38 - 3:0, Ферран Торрес, 55 - 4:0, Ферран Торрес, 71 - 5:0, Ойарсабаль, 89 - 6:0
Швейцария - Украина - матч отменен
Положение команд: Испания - 11, Германия - 9, Украина - 6 (5), Швейцария - 3 (5).
Лига С
Группа 1
Черногория – Кипр - 4:0 (3:0)
Голы: Йоветич, 14 - 1:0, Больевич, 25 - 2:0, Больевич, 28 - 3:0, Мугоша, 60 - 4:0
Люксембург – Азербайджан - 0:0
Положение команд: Черногория - 13, Люксембург - 10, Азербайджан - 6, Кипр - 4.
Лига D
Группа 1
Мальта – Фарерские острова - 1:1 (0:0)
Голы: Гийомье, 54 - 1:0, Йоунссон, 69 - 1:1
Андорра – Латвия - 0:5 (0:1)
Голы: Черномордый, 7 - 0:1, Икауниекс, 57 - 0:2, Икауниекс, 60 - 0:3, Гутковский, 70 (с пенальти) - 0:4, Кроллис, 90 (с пенальти) - 0:5
Положение команд: Фарерские острова - 12, Мальта - 9, Латвия - 7, Андорра - 2.
Группа 2
Гибралтар – Лихтенштейн - 1:1 (1:1)
Голы: Брэндле, 17 (автогол) - 1:0, Фрик, 44 - 1:1
Положение команд: Гибралтар - 8, Лихтенштейн - 5, Сан-Марино - 2.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4