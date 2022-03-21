Позор ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 29-го тура Лиги 1
Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 29-го тура Лиги 1. Стоит отметить крупное поражение ПСЖ от "Монако", разгромную победу "Ренна" над "Метцем", а также успех "Марселя" в поединке с "Ниццей".
"Монако" - ПСЖ - 3:0 (1:0)
Голы: Бен-Йеддер, 25 - 1:0, Фолланд, 68 - 2:0, Бен-Йеддер (пен), 84 - 3:0.
"Реймс" – "Лион" - 0:0
"Ренн" – "Метц" - 6:1 (3:0)
Голы: Терье, 18 (с пенальти) - 1:0, Терье, 27 - 2:0, Гирасси, 40 - 3:0, Гирасси, 54 - 4:0, Траоре, 58 - 5:0, Гирасси, 64 - 6:0, Мафута, 87 - 6:1
"Нант" - "Лилль" - 0:1 (0:1)
Гол: Онана, 41 - 0:1
"Ланс" - "Клермон" - 3:1 (2:1)
Голы: Рашани, 9 - 0:1, Данзо, 39 - 1:1, Сотока, 45 - 2:1, Айдара, 58 - 3:1
"Сент-Этьен" - "Труа" - 1:1 (0:1)
Голы: Мотиба, 18 - 0:1, Будебуз (пен), 67 - 1:1
"Анжер" – "Брест" - 1:0 (1:0)
Гол: Буфаль, 39 (с пенальти) - 1:0
"Лорьян" – "Страсбур" - 0:0
"Бордо" – "Монпелье" - 0:2 (0:2)
Голы: Ваи, 11 - 0:1, Молле, 16 - 0:2
"Марсель" – "Ницца" - 2:1 (1:0)
Голы: Милик, 45 (с пенальти) - 1:0, Бакамбу, 89 - 2:0, Лемина, 90 - 2:1
Положение команд: ПСЖ - 65, "Марсель" - 53, "Ренн" - 52, "Ницца" - 50, "Страсбур" - 48, "Лилль" - 46, "Монако", "Ланс" - 44, "Нант", "Лион" - 42, "Монпелье" - 41, "Реймс" - 36, "Брест" - 35, "Анжер" - 32, "Труа" - 29, "Лорьян", "Клермон" - 28, "Сент-Этьен" - 27, "Метц" - 23, "Бордо" - 22.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13