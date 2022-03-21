Позор ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 29-го тура Лиги 1

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Позор ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 29-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 29-го тура Лиги 1. Стоит отметить крупное поражение ПСЖ от "Монако", разгромную победу "Ренна" над "Метцем", а также успех "Марселя" в поединке с "Ниццей".

"Монако" - ПСЖ - 3:0 (1:0)
Голы: Бен-Йеддер, 25 - 1:0, Фолланд, 68 - 2:0, Бен-Йеддер (пен), 84 - 3:0.

"Реймс" – "Лион" - 0:0

"Ренн" – "Метц" - 6:1 (3:0)
Голы: Терье, 18 (с пенальти) - 1:0, Терье, 27 - 2:0, Гирасси, 40 - 3:0, Гирасси, 54 - 4:0, Траоре, 58 - 5:0, Гирасси, 64 - 6:0, Мафута, 87 - 6:1

"Нант" - "Лилль" - 0:1 (0:1)
Гол: Онана, 41 - 0:1

"Ланс" - "Клермон" - 3:1 (2:1)
Голы: Рашани, 9 - 0:1, Данзо, 39 - 1:1, Сотока, 45 - 2:1, Айдара, 58 - 3:1

"Сент-Этьен" - "Труа" - 1:1 (0:1)
Голы: Мотиба, 18 - 0:1, Будебуз (пен), 67 - 1:1

"Анжер" – "Брест" - 1:0 (1:0)
Гол: Буфаль, 39 (с пенальти) - 1:0

"Лорьян" – "Страсбур" - 0:0

"Бордо" – "Монпелье" - 0:2 (0:2)
Голы: Ваи, 11 - 0:1, Молле, 16 - 0:2

"Марсель" – "Ницца" - 2:1 (1:0)
Голы: Милик, 45 (с пенальти) - 1:0, Бакамбу, 89 - 2:0, Лемина, 90 - 2:1

Положение команд: ПСЖ - 65, "Марсель" - 53, "Ренн" - 52, "Ницца" - 50, "Страсбур" - 48, "Лилль" - 46, "Монако", "Ланс" - 44, "Нант", "Лион" - 42, "Монпелье" - 41, "Реймс" - 36, "Брест" - 35, "Анжер" - 32, "Труа" - 29, "Лорьян", "Клермон" - 28, "Сент-Этьен" - 27, "Метц" - 23, "Бордо" - 22.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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