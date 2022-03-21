Позор "Реала", феерия "Барселоны", трудная победа "Атлетико": результаты 29-го тура Ла Лиги
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 29-го тура чемпионата Испании. "Барселона" на выезде разгромила "Реал", "Атлетико" в гостях победил "Райо Вальекано", "Севилья" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью.
"Реал" Мадрид – "Барселона" - 0:4 (0:2)
Голы: Обамеянг, 29 - 0:1, Араухо, 38 - 0:2, Ферран Торрес, 47 - 0:3, Обамеянг, 51 - 0:4
"Севилья" – "Реал Сосьедад" - 0:0
"Сельта" – "Бетис" - 0:0
"Кадис" – "Вильярреал" - 1:0 (0:0)
Гол: Собрино, 90 - 1:0
"Эспаньол" – "Мальорка" - 1:0 (1:0)
Гол: де Томас, 42 - 1:0
"Райо Вальекано" - "Атлетико" - 0:1 (0:0)
Гол: Коке, 49 - 0:1
"Осасуна" - "Леванте" - 3:1 (1:0)
Голы: Чими Авила, 44 - 1:0, Будимир, 57 - 2:0, Брашанац, 64 - 3:0, Рохер Марти, 76 - 3:1
"Эльче" - "Валенсия" - 0:1 (0:0)
Гол: Гедеш, 50 - 0:1
"Алавес" – "Гранада" - 2:3 (0:0)
Голы: 0:1 – 50 Эскудеро, 1:1 – 53 Эскаланте, 2:1 – 57 Вальехо, 2:2 – 75 Пуэртас, 2:3 – 87 Суарес.
"Атлетик" - "Хетафе" - 1:1 (1:1)
Голы: Унал, 3 - 0:1, Берчиче, 29 - 1:1
Положение команд: "Реал" - 66, "Севилья" - 57, "Барселона" - 54 (28), "Атлетико" - 54, "Бетис" - 50, "Реал Сосьедад" - 48, "Вильярреал" - 45, "Атлетик" - 41, "Валенсия" - 40, "Осасуна" - 38, "Сельта", "Эспаньол" - 36, "Райо Вальекано" - 32 (28), "Эльче" - 32, "Хетафе" - 29, "Гранада" - 28, "Кадис" - 27, "Мальорка" - 26, "Алавес" - 22, "Леванте" - 19.
Не пропустите: Феерии ЦСКА и "Зенита", потери "Спартака" и "Динамо": результаты 22-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
главное
-
Позор ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 29-го тура Лиги 1
-
Успехи "Милана", "Ювентуса" и "Наполи", неудача "Интера": результаты 30-го тура Серии А
-
"Барселона" уничтожила "Реал" в Мадриде
-
Феерия "Баварии", успех "Байера", потеря Дортмунда: результаты 27-го тура Бундеслиги
-
"Ливерпуль" вышел в полуфинал Кубка Англии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 20 марта
-
Позор ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 29-го тура Лиги 1
-
Позор "Реала", феерия "Барселоны", трудная победа "Атлетико": результаты 29-го тура Ла Лиги
-
Успехи "Милана", "Ювентуса" и "Наполи", неудача "Интера": результаты 30-го тура Серии А
-
"Марсель" победил "Ниццу" и сократил отставание от ПСЖ
-
1
"Барселона" уничтожила "Реал" в Мадриде
-
"Аталанта" Миранчука победила "Болонью" и вернулась в зону еврокубков
-
Карпин ярко оценил игру "Ростова" в матче с "Динамо"
-
Феерия "Баварии", успех "Байера", потеря Дортмунда: результаты 27-го тура Бундеслиги
-
Неймар, Мбаппе и Головин получили низкие оценки за матч ПСЖ - "Монако"
-
Дортмундская "Боруссия" не смогла победить "Кельн"
-
Определились полуфинальные пары Кубка Англии
-
"Бенфика" одержала непростую победу в Примейре
-
"Ливерпуль" вышел в полуфинал Кубка Англии
-
Феерии ЦСКА и "Зенита", потери "Спартака" и "Динамо": результаты 22-го тура РПЛ
-
"Севилья" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью
-
"Рома" Моуринью разгромила "Лацио"
-
"Динамо" на 90-й минуте ушло от поражения в матче с "Ростовом"
-
"Байер" победил "Вольфсбург" и вернулся в топ-3 Бундеслиги
-
"Тоттенхэм" победил "Вест Хэм" и обошел "МЮ"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14