Позор "Реала", феерия "Барселоны", трудная победа "Атлетико": результаты 29-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 29-го тура чемпионата Испании. "Барселона" на выезде разгромила "Реал", "Атлетико" в гостях победил "Райо Вальекано", "Севилья" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью.

"Реал" Мадрид – "Барселона" - 0:4 (0:2)

Голы: Обамеянг, 29 - 0:1, Араухо, 38 - 0:2, Ферран Торрес, 47 - 0:3, Обамеянг, 51 - 0:4

"Севилья" – "Реал Сосьедад" - 0:0

"Сельта" – "Бетис" - 0:0

"Кадис" – "Вильярреал" - 1:0 (0:0)

Гол: Собрино, 90 - 1:0

"Эспаньол" – "Мальорка" - 1:0 (1:0)

Гол: де Томас, 42 - 1:0

"Райо Вальекано" - "Атлетико" - 0:1 (0:0)

Гол: Коке, 49 - 0:1

"Осасуна" - "Леванте" - 3:1 (1:0)

Голы: Чими Авила, 44 - 1:0, Будимир, 57 - 2:0, Брашанац, 64 - 3:0, Рохер Марти, 76 - 3:1

"Эльче" - "Валенсия" - 0:1 (0:0)

Гол: Гедеш, 50 - 0:1

"Алавес" – "Гранада" - 2:3 (0:0)

Голы: 0:1 – 50 Эскудеро, 1:1 – 53 Эскаланте, 2:1 – 57 Вальехо, 2:2 – 75 Пуэртас, 2:3 – 87 Суарес.

"Атлетик" - "Хетафе" - 1:1 (1:1)

Голы: Унал, 3 - 0:1, Берчиче, 29 - 1:1

Положение команд: "Реал" - 66, "Севилья" - 57, "Барселона" - 54 (28), "Атлетико" - 54, "Бетис" - 50, "Реал Сосьедад" - 48, "Вильярреал" - 45, "Атлетик" - 41, "Валенсия" - 40, "Осасуна" - 38, "Сельта", "Эспаньол" - 36, "Райо Вальекано" - 32 (28), "Эльче" - 32, "Хетафе" - 29, "Гранада" - 28, "Кадис" - 27, "Мальорка" - 26, "Алавес" - 22, "Леванте" - 19.

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