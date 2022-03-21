Позор "Реала", феерия "Барселоны", трудная победа "Атлетико": результаты 29-го тура Ла Лиги

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Позор "Реала", феерия "Барселоны", трудная победа "Атлетико": результаты 29-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 29-го тура чемпионата Испании. "Барселона" на выезде разгромила "Реал", "Атлетико" в гостях победил "Райо Вальекано", "Севилья" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью.

"Реал" Мадрид – "Барселона" - 0:4 (0:2)
Голы: Обамеянг, 29 - 0:1, Араухо, 38 - 0:2, Ферран Торрес, 47 - 0:3, Обамеянг, 51 - 0:4

"Севилья" – "Реал Сосьедад" - 0:0

"Сельта" – "Бетис" - 0:0

"Кадис" – "Вильярреал" - 1:0 (0:0)
Гол: Собрино, 90 - 1:0

"Эспаньол" – "Мальорка" - 1:0 (1:0)
Гол: де Томас, 42 - 1:0

"Райо Вальекано" - "Атлетико" - 0:1 (0:0)
Гол: Коке, 49 - 0:1

"Осасуна" - "Леванте" - 3:1 (1:0)
Голы: Чими Авила, 44 - 1:0, Будимир, 57 - 2:0, Брашанац, 64 - 3:0, Рохер Марти, 76 - 3:1

"Эльче" - "Валенсия" - 0:1 (0:0)
Гол: Гедеш, 50 - 0:1

"Алавес" – "Гранада" - 2:3 (0:0)
Голы: 0:1 – 50 Эскудеро, 1:1 – 53 Эскаланте, 2:1 – 57 Вальехо, 2:2 – 75 Пуэртас, 2:3 – 87 Суарес.

"Атлетик" - "Хетафе" - 1:1 (1:1)
Голы: Унал, 3 - 0:1, Берчиче, 29 - 1:1

Положение команд: "Реал" - 66, "Севилья" - 57, "Барселона" - 54 (28), "Атлетико" - 54, "Бетис" - 50, "Реал Сосьедад" - 48, "Вильярреал" - 45, "Атлетик" - 41, "Валенсия" - 40, "Осасуна" - 38, "Сельта", "Эспаньол" - 36, "Райо Вальекано" - 32 (28), "Эльче" - 32, "Хетафе" - 29, "Гранада" - 28, "Кадис" - 27, "Мальорка" - 26, "Алавес" - 22, "Леванте" - 19.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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