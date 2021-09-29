Позор "Реала", победа ПСЖ, феерия "Ливерпуля": все результаты Лиги чемпионов 28 сентября
Фото: инстаграм "Шерифа"/Автор неизвестен
28 сентября состоялись восемь матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить сенсационное поражение "Реала" в матче с "Шерифом", победу ПСЖ над "Манчестер Сити" с дебютным голом Лионеля Месси, а также гостевой разгром "Ливерпуля" в Порту.
Группа А
ПСЖ Франция – "Манчестер Сити" Англия - 2:0 (1:0)
Голы: Гуйе, 8 - 1:0, Месси, 74 - 2:0
"РБ Лейпциг" Германия – "Брюгге" Бельгия - 1:2 (1:2)
Голы: Нкунку, 5 - 1:0, Ванакен, 22 - 1:1, Ритс, 41 - 1:2
Положение команд: ПСЖ, "Брюгге" - 4, "Манчестер Сити" - 3, "РБ Лейпциг" - 0.
Группа В
"Порту" Португалия – "Ливерпуль" Англия - 1:5 (0:2)
Голы: Салах, 18 - 0:1, Мане, 45 - 0:2, Салах, 60 - 0:3, Тареми, 74 - 1:3, Фирмино, 77 - 1:4, Фирмино, 81 - 1:5
"Милан" Италия – "Атлетико" Испания - 1:2 (1:0)
Голы: Рафаэл Леау, 20 - 1:0, Гризманн, 84 - 1:1, Суарес, 90+7 (с пенальти) - 1:2
Группа С
"Аякс" Нидерланды – "Бешикташ" Турция - 2:0 (2:0)
Голы: Бергейс, 17 - 1:0, Аллер, 43 - 2:0
"Боруссия" Дортмунд, Германия - "Спортинг" Португалия - 1:0 (1:0)
Гол: Мален, 37 - 1:0
Положение команд: "Аякс", "Боруссия" - 6, "Бешикташ", "Спортинг" - 0.
Группа D
"Реал" Испания – "Шериф" Молдова - 1:2 (0:1)
Голы: Яхшибоев, 25 - 0:1, Бензема, 65 (с пенальти) - 1:1, Тилль, 89 - 1:2
"Шахтер" Украина – "Интер" Италия - 0:0
Положение команд: "Шериф" - 6, "Реал" - 3, "Интер", "Шахтер" - 1.
Не пропустите: Лучший боксер мира посетил матч "Шахтера" в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Анчелотти назвал причину невероятного поражения "Реала" в матче с "Шерифом"
-
Месси повторил рекорд Бензема в Лиге чемпионов
-
Месси ярко отреагировал на дебютный гол за ПСЖ
-
Позор "Реала", победа ПСЖ, феерия "Ливерпуля": все результаты Лиги чемпионов 28 сентября
-
"РБ Лейпциг" сенсационно проиграл "Брюгге" в Лиге чемпионов
-
"Атлетико" на 97-й минуте вырвал победу над "Миланом"
-
"Ливерпуль" уничтожил "Порту" в матче Лиги Чемпионов
-
2
Месси помог ПСЖ обыграть "Манчестер Сити"
-
1
"Реал" сенсационно проиграл "Шерифу" в Лиге Чемпионов
-
1
Месси забил первый гол за ПСЖ
-
Бензема вышел на 4 место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов
-
Салах вышел на второе место среди лучших африканских бомбардиров Лиги чемпионов
-
Варан сравнил "Манчестер Юнайтед" и "Реал"
-
Тедеско может возглавить клуб Бундеслиги
-
Пятов не смог побить антирекорд Акинфеева в Лиге чемпионов
-
Кофрие ярко высказался о "Спартаке"
-
Форвард "Аякса" Аллер установил рекорд Лиги Чемпионов
-
"Шахтер" и "Интер" не выявили победителя в Лиге чемпионов
-
"Аякс" уверенно победил чемпиона Турции в Лиге Чемпионов
-
Онана близок к переходу в итальянский топ-клуб
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4