Позор "Реала", победа ПСЖ, феерия "Ливерпуля": все результаты Лиги чемпионов 28 сентября

Фото: инстаграм "Шерифа"/Автор неизвестен

28 сентября состоялись восемь матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить сенсационное поражение "Реала" в матче с "Шерифом", победу ПСЖ над "Манчестер Сити" с дебютным голом Лионеля Месси, а также гостевой разгром "Ливерпуля" в Порту.

Группа А

ПСЖ Франция – "Манчестер Сити" Англия - 2:0 (1:0)

Голы: Гуйе, 8 - 1:0, Месси, 74 - 2:0

"РБ Лейпциг" Германия – "Брюгге" Бельгия - 1:2 (1:2)

Голы: Нкунку, 5 - 1:0, Ванакен, 22 - 1:1, Ритс, 41 - 1:2

Положение команд: ПСЖ, "Брюгге" - 4, "Манчестер Сити" - 3, "РБ Лейпциг" - 0.

Группа В

"Порту" Португалия – "Ливерпуль" Англия - 1:5 (0:2)

Голы: Салах, 18 - 0:1, Мане, 45 - 0:2, Салах, 60 - 0:3, Тареми, 74 - 1:3, Фирмино, 77 - 1:4, Фирмино, 81 - 1:5

"Милан" Италия – "Атлетико" Испания - 1:2 (1:0)

Голы: Рафаэл Леау, 20 - 1:0, Гризманн, 84 - 1:1, Суарес, 90+7 (с пенальти) - 1:2

Группа С

"Аякс" Нидерланды – "Бешикташ" Турция - 2:0 (2:0)

Голы: Бергейс, 17 - 1:0, Аллер, 43 - 2:0

"Боруссия" Дортмунд, Германия - "Спортинг" Португалия - 1:0 (1:0)

Гол: Мален, 37 - 1:0

Положение команд: "Аякс", "Боруссия" - 6, "Бешикташ", "Спортинг" - 0.

Группа D

"Реал" Испания – "Шериф" Молдова - 1:2 (0:1)

Голы: Яхшибоев, 25 - 0:1, Бензема, 65 (с пенальти) - 1:1, Тилль, 89 - 1:2

"Шахтер" Украина – "Интер" Италия - 0:0

Положение команд: "Шериф" - 6, "Реал" - 3, "Интер", "Шахтер" - 1.

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