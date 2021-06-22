Позор России и провал Украины: все результаты Евро-2020 21 июня

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

21 июня состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата Европы в группах В и С. Россия с крупным счетом проиграла Дании, Бельгия победила Финляндию, Украина уступила Австрии, а Нидерланды разгромили Северную Македонию.

Группа В

Россия – Дания - 1:4 (0:1)

Голы: Дамсгор, 38 - 0:1, Поульсен, 59 - 0:2, Дзюба, 70 (с пенальти) - 1:2, Кристенсен, 79 - 1:3, Мэле, 82 - 1:4

Финляндия – Бельгия - 0:2 (0:0)

Голы: Градецки, 74 (автогол) - 0:1, Лукаку, 81 - 0:2

Положение команд: Бельгия - 9, Дания - 3 (мячи 5-4), Финляндия - 3 (мячи 1-3), Россия - 3 (мячи 2-7).

Группа С

Украина – Австрия - 0:1 (0:1)

Гол: Баумгартнер, 21 - 0:1

Северная Македония – Нидерланды - 0:3 (0:1)

Голы: Депай, 24 - 0:1, Вейналдум, 51 - 0:2, Вейналдум, 58 - 0:3

Положение команд: Нидерланды - 9, Австрия - 6, Украина - 3, Северная Македония - 0.

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