Позор России и спасение Сербии, успехи Бельгии и Италии: все результаты Лиги Наций 18 ноября
18 ноября завершился заключительный тур групповой стадии Лиги Наций. Стоит выделить разгромное поражение России от Сербии, победу Бельгии над Данией в матче за 1-е место, а также волевую победу Нидерландов над Польшей.
Лига А
Группа 1
Польша - Нидерланды 1:2
Голы: Юзвяк, 5 - 1:0, Депай (пен), 77 - 1:1, Вейналдум, 84 - 1:2
Босния и Герцеговина - Италия 0:2
Голы: Белотти, 22 - 0:1, Берарди, 68 - 0:2
Положение команд: Италия (12), Нидерланды (11), Польша (7), Босния и Герцеговина (2).
Группа 2
Бельгия - Дания 4:2
Голы: Тилеманс, 3 - 1:0, Винд, 17 - 1:1, Лукаку, 57 - 2:1, Лукаку, 69 - 3:1, Куртуа (аг), 86 - 3:2, де Брюйне, 87 - 4:2
Англия - Исландия 4:0
Голы: Райс, 20 - 1:0, Маунт, 24 - 2:0, Фоден, 80 - 3:0, Фоден, 84 - 4:0
Положение команд: Бельгия (15), Дания (10), Англия (10), Исландия (0).
Лига В
Группа 1
Австрия - Норвегия 1:1
Голы: Захид, 61 - 0:1, Грбич, 90 - 1:1
Северная Ирландия - Румыния 1:1
Голы: Бойс, 56 - 1:0, Бикфалви, 81 - 1:1
Положение команд: Австрия (13), Норвегия (10), Румыния (8), Северная Ирландия (2).
Группа 2
Чехия - Словакия 2:0
Голы: Соучек, 17 - 1:0, Ондрашек, 55 - 2:0
Израиль - Шотландия 1:0
Гол: Соломон, 44 - 1:0
Положение команд: Чехия (12), Шотландия (10), Израиль (8), Словакия (4).
Группа 3
Сербия - Россия 5:0
Голы: Радонич, 10 - 1:0, Йович, 25 - 2:0, Влахович, 40 - 3:0, Йович, 45 - 4:0, Младенович, 64 - 5:0
Венгрия - Турция 2:0
Голы: Шигер, 57 - 1:0, Варга, 90 - 2:0
Положение команд: Венгрия (11), Россия (8), Сербия (6), Турция (6).
Группа 4
Уэльс - Финляндия 3:1
Голы: Уилсон, 29 - 1:0, Джеймс, 46 - 2:0, Пукки, 63 - 2:1, Мур, 84 - 3:1
Ирландия - Болгария 0:0
Положение команд: Уэльс (16), Финляндия (12), Ирландия (3), Болгария (2).
Лига С
Группа 2
Армения - Северная Македония 1:0
Гол: Амбарцумян, 55 - 1:0
Грузия - Эстония 0:0
Положение команд: Армения (11), Северная Македония (9), Грузия (7), Эстония (3).
Группа 3
Греция - Словения 0:0
Косово - Молдова 1:0
Гол: Кастрати, 31 - 1:0
Положение команд: Словения (14), Греция (12), Косово (5), Молдова (1).
Группа 4
Казахстан - Литва 1:2
Голы: Аймбетов, 38 - 1:0, Воробьев, 40 - 1:1, Новиковас, 90 - 1:2
Албания - Беларусь 3:2
Голы: Цикалеши, 19 - 1:0, Цикалеши (пен), 27 - 2:0, Скавыш, 35 - 2:1, Манай, 44 - 3:1, Эбонг, 80 - 3:2
Положение команд: Албания (11), Беларусь (10), Литва (8), Казахстан (4).
Отметим, что в Лиге А первые места групп вышли в плей-офф турнира, а последние - вылетели в Лигу В. В Лиге В первые места поднялись в Лигу А, а последние - опустились в Лигу С. В Лиге С первые места вышли в Лигу В, а последние сыграют в плей-офф на вылет в Лигу D.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4