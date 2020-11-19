Позор России и спасение Сербии, успехи Бельгии и Италии: все результаты Лиги Наций 18 ноября

18 ноября завершился заключительный тур групповой стадии Лиги Наций. Стоит выделить разгромное поражение России от Сербии, победу Бельгии над Данией в матче за 1-е место, а также волевую победу Нидерландов над Польшей.

Лига А

Группа 1

Польша - Нидерланды 1:2

Голы: Юзвяк, 5 - 1:0, Депай (пен), 77 - 1:1, Вейналдум, 84 - 1:2

Босния и Герцеговина - Италия 0:2

Голы: Белотти, 22 - 0:1, Берарди, 68 - 0:2

Положение команд: Италия (12), Нидерланды (11), Польша (7), Босния и Герцеговина (2).



Группа 2

Бельгия - Дания 4:2

Голы: Тилеманс, 3 - 1:0, Винд, 17 - 1:1, Лукаку, 57 - 2:1, Лукаку, 69 - 3:1, Куртуа (аг), 86 - 3:2, де Брюйне, 87 - 4:2

Англия - Исландия 4:0

Голы: Райс, 20 - 1:0, Маунт, 24 - 2:0, Фоден, 80 - 3:0, Фоден, 84 - 4:0

Положение команд: Бельгия (15), Дания (10), Англия (10), Исландия (0).



Лига В

Группа 1

Австрия - Норвегия 1:1

Голы: Захид, 61 - 0:1, Грбич, 90 - 1:1

Северная Ирландия - Румыния 1:1

Голы: Бойс, 56 - 1:0, Бикфалви, 81 - 1:1

Положение команд: Австрия (13), Норвегия (10), Румыния (8), Северная Ирландия (2).



Группа 2

Чехия - Словакия 2:0

Голы: Соучек, 17 - 1:0, Ондрашек, 55 - 2:0

Израиль - Шотландия 1:0

Гол: Соломон, 44 - 1:0

Положение команд: Чехия (12), Шотландия (10), Израиль (8), Словакия (4).



Группа 3

Сербия - Россия 5:0

Голы: Радонич, 10 - 1:0, Йович, 25 - 2:0, Влахович, 40 - 3:0, Йович, 45 - 4:0, Младенович, 64 - 5:0

Венгрия - Турция 2:0

Голы: Шигер, 57 - 1:0, Варга, 90 - 2:0

Положение команд: Венгрия (11), Россия (8), Сербия (6), Турция (6).



Группа 4

Уэльс - Финляндия 3:1

Голы: Уилсон, 29 - 1:0, Джеймс, 46 - 2:0, Пукки, 63 - 2:1, Мур, 84 - 3:1

Ирландия - Болгария 0:0

Положение команд: Уэльс (16), Финляндия (12), Ирландия (3), Болгария (2).



Лига С

Группа 2

Армения - Северная Македония 1:0

Гол: Амбарцумян, 55 - 1:0

Грузия - Эстония 0:0

Положение команд: Армения (11), Северная Македония (9), Грузия (7), Эстония (3).



Группа 3

Греция - Словения 0:0

Косово - Молдова 1:0

Гол: Кастрати, 31 - 1:0

Положение команд: Словения (14), Греция (12), Косово (5), Молдова (1).



Группа 4

Казахстан - Литва 1:2

Голы: Аймбетов, 38 - 1:0, Воробьев, 40 - 1:1, Новиковас, 90 - 1:2

Албания - Беларусь 3:2

Голы: Цикалеши, 19 - 1:0, Цикалеши (пен), 27 - 2:0, Скавыш, 35 - 2:1, Манай, 44 - 3:1, Эбонг, 80 - 3:2

Положение команд: Албания (11), Беларусь (10), Литва (8), Казахстан (4).

Отметим, что в Лиге А первые места групп вышли в плей-офф турнира, а последние - вылетели в Лигу В. В Лиге В первые места поднялись в Лигу А, а последние - опустились в Лигу С. В Лиге С первые места вышли в Лигу В, а последние сыграют в плей-офф на вылет в Лигу D.

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