"Позор российского футбола": агент Селюк высказался об уходе Сёмина из "Локомотива"
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк жёстко раскритиковал решение совета директоров "Локомотива" прекратить сотрудничество с главным тренером Юрием Сёминым.
"Сегодняшний день - позор всего российского футбола. Сегодня коррупция и воровство победили достоинство и честь. Если мы сами так относимся к легендам, то чего ждать от молодых мальчиков и девочек, как их воспитывать? Как объяснить им, что результаты не важны, а важна лояльность руководству? Чтобы работать в "Локомотиве", нужно быть ручным. Произошедшее меня ошарашило.
Я не увидел выступления футболистов. У них нет своей позиции. Если бы Фергюсона убирали из "МЮ", то вся бы команда встала на его защиту. А у игроков "Локомотива" нет мужского начала, они зарыли голову в песок и не вступились за Сёмина. Большинство из них находится в клубе из-за Палыча! И спросить про это надо у Лоськова, Хапова и Пашинина. Они должны были высказать своё мнение, их к себе в штаб взял Сёмин. Но они сидят и думают: "Зато нас не выгонят". А в итоге будут носить манишки Николичу. Им не будет стыдно, когда Николич будет кричать: "Лоськов, пойди, принеси фишки", - сказал Селюк.
Напомним, что 31 мая истечёт срок контракта Сёмина с "Локомотивом" и клуб решил его не продлевать. Новым тренером "железнодорожников" стал серб Марко Николич.
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