"Позор российского футбола": агент Селюк высказался об уходе Сёмина из "Локомотива"

Теги дмитрий селюклокомотив москваюрий семин

"Позор российского футбола": агент Селюк высказался об уходе Сёмина из "Локомотива"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк жёстко раскритиковал решение совета директоров "Локомотива" прекратить сотрудничество с главным тренером Юрием Сёминым.

"Сегодняшний день - позор всего российского футбола. Сегодня коррупция и воровство победили достоинство и честь. Если мы сами так относимся к легендам, то чего ждать от молодых мальчиков и девочек, как их воспитывать? Как объяснить им, что результаты не важны, а важна лояльность руководству? Чтобы работать в "Локомотиве", нужно быть ручным. Произошедшее меня ошарашило.

Я не увидел выступления футболистов. У них нет своей позиции. Если бы Фергюсона убирали из "МЮ", то вся бы команда встала на его защиту. А у игроков "Локомотива" нет мужского начала, они зарыли голову в песок и не вступились за Сёмина. Большинство из них находится в клубе из-за Палыча! И спросить про это надо у Лоськова, Хапова и Пашинина. Они должны были высказать своё мнение, их к себе в штаб взял Сёмин. Но они сидят и думают: "Зато нас не выгонят". А в итоге будут носить манишки Николичу. Им не будет стыдно, когда Николич будет кричать: "Лоськов, пойди, принеси фишки", - сказал Селюк.

Напомним, что 31 мая истечёт срок контракта Сёмина с "Локомотивом" и клуб решил его не продлевать. Новым тренером "железнодорожников" стал серб Марко Николич.

Не пропустите: Смолов отреагировал на уход Сёмина из "Локомотива". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Названы задачи Николича на посту главного тренера "Локомотива"

Названы задачи Николича на посту главного тренера "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов