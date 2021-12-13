Позор "Спартака", успехи ЦСКА и "Локомотива", феерия "Ахмата": результаты 18-го тура РПЛ

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Стоит отметить разгром "Спартака" в матче с "Сочи", победы ЦСКА и "Локомотива" над "Арсеналом" и "Уфой" соответственно, а также крупный успех "Ахмат" в игре с "Химками".

"Сочи" – "Спартак" - 3:0 (1:0)

Голы: Нобоа, 28 (с пенальти) - 1:0, Попов, 88 - 2:0, Юсупов, 90+6 (с пенальти) - 3:0

"Локомотив" – "Уфа" - 2:0 (0:0)

Голы: Марадишвили, 71 - 1:0, Керк, 74 - 2:0

"Краснодар" – "Нижний Новгород" - 0:0

"Ахмат" – "Химки" - 4:1 (2:0)

Голы: Тимофеев, 19 (с пенальти) - 1:0, Тимофеев, 45 (с пенальти) - 2:0, Конате, 50 (с пенальти) - 3:0, Конате, 65 - 4:0, Трошечкин, 67 - 4:1

"Динамо" - "Зенит" - 1:1 (0:1)

Голы: Клаудиньо, 34 - 0:1, Скопинцев, 72 - 1:1.

"Ростов" - "Урал" - 1:4 (1:4)

Голы: Гаджимурадов, 3 - 0:1, Адамов, 6 - 0:2, Полоз (пен), 19 - 1:2, Гаджимурадов, 39 - 1:3, Бикфалви, 43 - 1:4

ЦСКА - "Арсенал" Тула - 2:0 (1:0)

Голы: Заболотный, 33 - 1:0, Заболотный (пен), 76 - 2:0

"Крылья Советов" – "Рубин" - 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – 62 Сергеев, 2:0 – 85 Пиняев.

Положение команд: "Зенит" - 38, "Динамо" - 36, "Сочи" - 31, ЦСКА - 30, "Краснодар" - 29, "Локомотив" - 28, "Ахмат", "Крылья Советов" - 27, "Спартак" - 23, "Рубин" - 22, "Урал", "Арсенал", "Нижний Новгород" - 19, "Ростов" - 18, "Уфа" - 16, "Химки" - 14.

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