Позор "Ювентуса", крупные победы "Милана", "Лацио" и "Ромы": результаты 2-го тура Серии А

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Позор "Ювентуса", крупные победы "Милана", "Лацио" и "Ромы": результаты 2-го тура Серии А

В чемпионате Италии состоялись матчи 2-го тура. Стоит отметить сенсационное поражение "Ювентуса" от "Эмполи", крупные победы "Милана", "Ромы" и "Лацио" над "Кальяри", "Салернитаной" и "Специей" соответственно, а также волевую победу "Интера" над "Вероной".

"Сассуоло" – "Сампдория" - 0:0

"Салернитана" – "Рома" - 0:4 (0:0)
Голы: Пеллегрини, 48 - 0:1, Верету, 52 - 0:2, Абрахам, 69 - 0:3, Пеллегрини, 79 - 0:4

"Милан" – "Кальяри" - 4:1 (4:1)
Голы: Тонали, 12 - 1:0, Дейола, 15 - 1:1, Рафаэл Леау, 17 - 2:1, Жиру, 24 - 3:1, Жиру, 43 (с пенальти) - 4:1

"Дженоа" – "Наполи" - 1:2 (0:1)
Голы: Фабиан Руис, 39 - 0:1, Камбьязо, 69 - 1:1, Петанья, 84 - 1:2

"Ювентус" – "Эмполи" - 0:1 (0:1)
Гол: Манкузо, 21 - 0:1

"Верона" – "Интер" - 1:3 (1:0)
Голы: Илич, 15 - 1:0, Мартинес, 47 - 1:1, Корреа, 83 - 1:2, Корреа, 90+4 - 1:3

"Удинезе" – "Венеция" - 3:0 (1:0)
Голы: Пуссетто, 29 - 1:0, Деулофеу, 70 - 2:0, Молина, 90 - 3:0

"Лацио" – "Специя" - 6:1 (3:1)
Голы: Верде, 4 - 0:1, Иммобиле, 5 - 1:1, Иммобиле, 15 - 2:1, Иммобиле, 45 - 3:1, Фелипе Андерсон, 47 - 4:1, Хюсай, 70 - 5:1, Луис Альберто, 85 - 6:1

"Аталанта" – "Болонья" - 0:0

"Фиорентина" – "Торино" - 2:1 (1:0)
Голы: Гонсалес, 41 - 1:0, Влахович, 69 - 2:0, Верди, 89 - 2:1

Положение команд: "Лацио", "Рома", "Интер", "Милан", "Наполи" - 6, "Удинезе", "Болонья", "Сассуоло", "Аталанта" - 4, "Фиорентина", "Эмполи" - 3, "Ювентус", "Сампдория", "Кальяри", "Специя" - 1, "Торино", "Верона", "Салернитана", "Дженоа", "Венеция" - 0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
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