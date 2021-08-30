Позор "Ювентуса", крупные победы "Милана", "Лацио" и "Ромы": результаты 2-го тура Серии А

В чемпионате Италии состоялись матчи 2-го тура. Стоит отметить сенсационное поражение "Ювентуса" от "Эмполи", крупные победы "Милана", "Ромы" и "Лацио" над "Кальяри", "Салернитаной" и "Специей" соответственно, а также волевую победу "Интера" над "Вероной".

"Сассуоло" – "Сампдория" - 0:0

"Салернитана" – "Рома" - 0:4 (0:0)

Голы: Пеллегрини, 48 - 0:1, Верету, 52 - 0:2, Абрахам, 69 - 0:3, Пеллегрини, 79 - 0:4

"Милан" – "Кальяри" - 4:1 (4:1)

Голы: Тонали, 12 - 1:0, Дейола, 15 - 1:1, Рафаэл Леау, 17 - 2:1, Жиру, 24 - 3:1, Жиру, 43 (с пенальти) - 4:1

"Дженоа" – "Наполи" - 1:2 (0:1)

Голы: Фабиан Руис, 39 - 0:1, Камбьязо, 69 - 1:1, Петанья, 84 - 1:2

"Ювентус" – "Эмполи" - 0:1 (0:1)

Гол: Манкузо, 21 - 0:1

"Верона" – "Интер" - 1:3 (1:0)

Голы: Илич, 15 - 1:0, Мартинес, 47 - 1:1, Корреа, 83 - 1:2, Корреа, 90+4 - 1:3

"Удинезе" – "Венеция" - 3:0 (1:0)

Голы: Пуссетто, 29 - 1:0, Деулофеу, 70 - 2:0, Молина, 90 - 3:0

"Лацио" – "Специя" - 6:1 (3:1)

Голы: Верде, 4 - 0:1, Иммобиле, 5 - 1:1, Иммобиле, 15 - 2:1, Иммобиле, 45 - 3:1, Фелипе Андерсон, 47 - 4:1, Хюсай, 70 - 5:1, Луис Альберто, 85 - 6:1

"Аталанта" – "Болонья" - 0:0

"Фиорентина" – "Торино" - 2:1 (1:0)

Голы: Гонсалес, 41 - 1:0, Влахович, 69 - 2:0, Верди, 89 - 2:1

Положение команд: "Лацио", "Рома", "Интер", "Милан", "Наполи" - 6, "Удинезе", "Болонья", "Сассуоло", "Аталанта" - 4, "Фиорентина", "Эмполи" - 3, "Ювентус", "Сампдория", "Кальяри", "Специя" - 1, "Торино", "Верона", "Салернитана", "Дженоа", "Венеция" - 0.

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