Позор "Ювентуса", крупные победы "Милана", "Лацио" и "Ромы": результаты 2-го тура Серии А
В чемпионате Италии состоялись матчи 2-го тура. Стоит отметить сенсационное поражение "Ювентуса" от "Эмполи", крупные победы "Милана", "Ромы" и "Лацио" над "Кальяри", "Салернитаной" и "Специей" соответственно, а также волевую победу "Интера" над "Вероной".
"Сассуоло" – "Сампдория" - 0:0
"Салернитана" – "Рома" - 0:4 (0:0)
Голы: Пеллегрини, 48 - 0:1, Верету, 52 - 0:2, Абрахам, 69 - 0:3, Пеллегрини, 79 - 0:4
"Милан" – "Кальяри" - 4:1 (4:1)
Голы: Тонали, 12 - 1:0, Дейола, 15 - 1:1, Рафаэл Леау, 17 - 2:1, Жиру, 24 - 3:1, Жиру, 43 (с пенальти) - 4:1
"Дженоа" – "Наполи" - 1:2 (0:1)
Голы: Фабиан Руис, 39 - 0:1, Камбьязо, 69 - 1:1, Петанья, 84 - 1:2
"Ювентус" – "Эмполи" - 0:1 (0:1)
Гол: Манкузо, 21 - 0:1
"Верона" – "Интер" - 1:3 (1:0)
Голы: Илич, 15 - 1:0, Мартинес, 47 - 1:1, Корреа, 83 - 1:2, Корреа, 90+4 - 1:3
"Удинезе" – "Венеция" - 3:0 (1:0)
Голы: Пуссетто, 29 - 1:0, Деулофеу, 70 - 2:0, Молина, 90 - 3:0
"Лацио" – "Специя" - 6:1 (3:1)
Голы: Верде, 4 - 0:1, Иммобиле, 5 - 1:1, Иммобиле, 15 - 2:1, Иммобиле, 45 - 3:1, Фелипе Андерсон, 47 - 4:1, Хюсай, 70 - 5:1, Луис Альберто, 85 - 6:1
"Аталанта" – "Болонья" - 0:0
"Фиорентина" – "Торино" - 2:1 (1:0)
Голы: Гонсалес, 41 - 1:0, Влахович, 69 - 2:0, Верди, 89 - 2:1
Положение команд: "Лацио", "Рома", "Интер", "Милан", "Наполи" - 6, "Удинезе", "Болонья", "Сассуоло", "Аталанта" - 4, "Фиорентина", "Эмполи" - 3, "Ювентус", "Сампдория", "Кальяри", "Специя" - 1, "Торино", "Верона", "Салернитана", "Дженоа", "Венеция" - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17