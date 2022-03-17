Позор "Ювентуса", успех "Челси": результаты Лиги чемпионов 16 марта

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

16 марта состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. "Ювентус" на своем поле с крупным счетом проиграл "Вильярреалу", "Челси" в гостях вновь оказался сильнее "Лилля".

"Ювентус" Италия – "Вильярреал" Испания - 0:3 (0:0) - первый матч - 1:1

Голы: Морено, 78 (с пенальти) - 0:1, Торрес, 85 - 0:2, Данджума, 90+2 - 0:3

"Лилль" Франция – "Челси" Англия - 1:2 (1:1) - первый матч - 0:2

Голы: Йылмаз, 38 (с пенальти) - 1:0, Пулишич, 45 - 1:1, Аспиликуэта, 71 - 1:2

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