"Позорище": Дзюба дал оценку решению "Локомотива" не продлевать контракт с Сёминым

1 Теги артём дзюбаюрий семинзенит санкт-петербурглокомотив москва

"Позорище": Дзюба дал оценку решению "Локомотива" не продлевать контракт с Сёминым

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба остался недоволен ситуацией с уходом Юрия Сёмина с поста главного тренера "Локомотива".

"Если говорить откровенно, то меня поражает общественность. Они должны остаться нашими конкурентами, команда опытная и сбалансированная. Но так убирать Сёмина - позорище. С такими формулировками. Когда их руководство говорит, что не только результат главное - я в замешательстве. А что главное тогда? Почему к таким легендарным людям у нас так относятся? Так легко убрать, без прощания, захотели и убрали. Это люди, которые футбол понимают если не с вертолёта, то из космоса. Это околофутбольные вещи. Почему так наплевательски относятся к болельщикам, футболу? Будут свои дела делать теперь.

"Локомотиву" будет трудно удержаться, люди пришли, которым на клуб всё равно. Звучит жёстко, но это так и есть. Команда при нём берёт чемпионство, Кубок, с "Ювентусом" играли на равных, а теперь захотели и убрали. Доказано, что команда должна быть сбалансированной - опытные ребята и молодёжь. Чудес не бывает, чтобы только молодыми выигрывать", - сказал Дзюба.

Напомним, что "Локомотив" решил не продлевать контракт с Сёминым, который является самым успешным тренером в истории клуба.

Новым наставником "железнодорожников" стал сербский специалист Марко Николич, заключивший соглашение по схеме "2+2".

Не пропустите: Быстров раскритиковал руководство "Локомотива" за отставку Семина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

kotovvladimirg

Все ДАBАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока беcплатнo если хочешь снять дeваxу или проверь свою может она там есть. (я вот знакомую и cосeдку нашёл там) Вот сайт ---- https://bit.vodka/davalka

Ответить

главное

Азмун допускает уход из "Зенита"

Азмун допускает уход из "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов