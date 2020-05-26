"Позорище": Дзюба дал оценку решению "Локомотива" не продлевать контракт с Сёминым

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба остался недоволен ситуацией с уходом Юрия Сёмина с поста главного тренера "Локомотива".

"Если говорить откровенно, то меня поражает общественность. Они должны остаться нашими конкурентами, команда опытная и сбалансированная. Но так убирать Сёмина - позорище. С такими формулировками. Когда их руководство говорит, что не только результат главное - я в замешательстве. А что главное тогда? Почему к таким легендарным людям у нас так относятся? Так легко убрать, без прощания, захотели и убрали. Это люди, которые футбол понимают если не с вертолёта, то из космоса. Это околофутбольные вещи. Почему так наплевательски относятся к болельщикам, футболу? Будут свои дела делать теперь.

"Локомотиву" будет трудно удержаться, люди пришли, которым на клуб всё равно. Звучит жёстко, но это так и есть. Команда при нём берёт чемпионство, Кубок, с "Ювентусом" играли на равных, а теперь захотели и убрали. Доказано, что команда должна быть сбалансированной - опытные ребята и молодёжь. Чудес не бывает, чтобы только молодыми выигрывать", - сказал Дзюба.

Напомним, что "Локомотив" решил не продлевать контракт с Сёминым, который является самым успешным тренером в истории клуба.

Новым наставником "железнодорожников" стал сербский специалист Марко Николич, заключивший соглашение по схеме "2+2".

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