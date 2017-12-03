Позорный дебют Гаттузо: "Беневенто" набрал первые очки в Серии А в игре с "Миланом"
В дебютной игре для Дженнаро Гаттузо на посту тренера "Милана" красно-черные встретились с главным поставщиком очков в Серии А "Беневенто", который проиграл все 14 стартовые игры и установил антирекорд. "Милан" в этом матче был полон решимости порадовать нового тренера и продлить неудачную серию соперника.
С первых минут "Милан" пошел вперед и уже в дебюте один момент упустил Калинич, который не сумел подстроиться под мяч и с нескольких метров переправить его в ворота после прострела Родригеса. Хозяева также решили не отсиживаться в обороне и поискать счастье в атаке, игроки "Беневенто" постоянно грузили игровой снаряд в штрафную "Милана", но там надежно играли защитники красно-черных. На десятой минуте второй момент упустил Калинич, который едва не воспользовался неудачным пасом от Летиции, Никола сделал перехват, но затем не сумел переиграть вратаря.
"Милан" неспешно контролировал мяч, часто перепасовываясь в центре поля, гости никуда не торопились, "Беневенто" же это полностью устраивало, так как моментов у их ворот не возникало. Хозяева атаковали очень редко, в первом тайме можно выделить только один удар мимо ворот от Д'Алессандро.
"Милан" же сумел забить в концовке первой половине игры, даже не показывая содержательного футбола. Кесси прорвался по флангу, а затем навесил в центр штрафной, где Бонавентура с двух попыток все же переиграл Бриньоли.
Второй тайм начался с неожиданного гола "Беневеенто", который ранее за 14 игр забил только шесть мячей. Игроки "Милана" отбились после подачи углового, выбив мяч на Летицию, тот сразу выстрелил по воротам - Доннарумма с ударом справился, но первым на добивание успел Пушкаш, отправив игровой снаряд в сетку.
"Милан" это не смутило, довольно быстро Калинич с двух метров расстрелял Бриньоли после навеса Бонавентуры. "Милан" после этого мяча не сумел развить свой успех. "Беневенто" бросился в атаку, создал несколько моментов, а затем получил численное преимущество, когда Романьоли получил красную карточку. Удержать победный счет "Милан" не сумел. Абате на последней минуте сбил соперника. Вратарь "Беневенто" прибежал в чужую штрафную на стандарт и точно пробил после навеса Катальди.
"Милан" стал первой командой Серии А, которая не смогла обыграть "Беневенто". Этот дебют Гаттузо запомнит на всю жизнь.
"Беневенто" – "Милан" 2:2
Голы: Бонавентура, 38 – 0:1; Пушкаш, 50 – 1:1; Калинич, 57 – 1:2; Бриньоли, 90 – 2:2.
"Беневенто": Бриньоли, Летиция, Коста, Джимсити, Чиара (Гьямфи, 80), Чибсах, Катальди, Мемушай (Кода, 80) , Пушкаш, Периджини (Бриньола, 67), Д'Алессандро.
"Милан": Доннарумма, Романьоли, Бонуччи, Музаккьо, Бонавентура, Билья (Монтоливо, 73), Кесси, Родригес, Сусо (Сапата, 87), Борини (Борини, 60), Калинич.
Удаление: Романьоли, 75
Вячеслав Горбачев
Также читайте: Голкипер "Беневенто" Беньоли забил первый вратарский гол в Серии А с 2001 года | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Главный скаут "Арсенала": "Меня возвысили до невероятных высот"
-
Саутгейт прдолжит тренировать Англию после ЧМ-2018
-
Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018
-
Брат Месси арестован в Аргентине
-
Клинсман намерен возглавить сборную Австралии
-
Анчелотти рассказал о разногласиях с руководством "Баварии"
-
Вернер рассказал о несостоявшемся переходе в "Боруссию"
-
Ковач не думает о назначении в "Баварию"
-
Ярмоленко: "Благодарен богу и судьбе за то, что именно в таком возрасте я переехал в Европу"
-
Старридж сменит клуб уже этой зимой
-
В Аргентине снова разрушили статую Месси
-
Делф: "Команды, которые приезжают к нам в гости, только и занимаются тем, что паркуют автобус"
-
"Монпелье" - "Марсель" - 1:1 (обзор)
-
"Сампдория" - "Лацио" - 1:2 (обзор)
-
"Лас-Пальмас" - "Бетис" - 1:0 (обзор)
-
"Монпелье" и "Марсель" победителя не выявили
-
"Лацио" одержал выездную победу над "Сампдорией"
-
"Лас-Пальмас" переиграл "Бетис"
-
"Динамо" Киев - "Мариуполь" - 5:1 (обзор)
-
"Милан" хочет, чтобы Конте летом возглавил клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|39
|2
|Наполи
|15
|38
|3
|Ювентус
|15
|37
|4
|Рома
|14
|34
|5
|Лацио
|14
|32
|6
|Сампдория
|14
|26
|7
|Фиорентина
|15
|21
|8
|Милан
|15
|21
|9
|Болонья
|15
|21
|10
|Аталанта
|15
|20
|11
|Торино
|15
|20
|12
|Кьево
|15
|20
|13
|Кальяри
|15
|16
|14
|Удинезе
|13
|12
|15
|Кротоне
|14
|12
|16
|Сассуоло
|15
|11
|17
|Дженоа
|14
|10
|18
|СПАЛ
|15
|10
|19
|Хеллас Верона
|14
|9
|20
|Беневенто
|15
|1