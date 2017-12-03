Позорный дебют Гаттузо: "Беневенто" набрал первые очки в Серии А в игре с "Миланом"

Теги миланбеневенто

Позорный дебют Гаттузо: "Беневенто" набрал первые очки в Серии А в игре с "Миланом"

В дебютной игре для Дженнаро Гаттузо на посту тренера "Милана" красно-черные встретились с главным поставщиком очков в Серии А "Беневенто", который проиграл все 14 стартовые игры и установил антирекорд. "Милан" в этом матче был полон решимости порадовать нового тренера и продлить неудачную серию соперника.

С первых минут "Милан" пошел вперед и уже в дебюте один момент упустил Калинич, который не сумел подстроиться под мяч и с нескольких метров переправить его в ворота после прострела Родригеса. Хозяева также решили не отсиживаться в обороне и поискать счастье в атаке, игроки "Беневенто" постоянно грузили игровой снаряд в штрафную "Милана", но там надежно играли защитники красно-черных. На десятой минуте второй момент упустил Калинич, который едва не воспользовался неудачным пасом от Летиции, Никола сделал перехват, но затем не сумел переиграть вратаря.

"Милан" неспешно контролировал мяч, часто перепасовываясь в центре поля, гости никуда не торопились, "Беневенто" же это полностью устраивало, так как моментов у их ворот не возникало. Хозяева атаковали очень редко, в первом тайме можно выделить только один удар мимо ворот от Д'Алессандро.

"Милан" же сумел забить в концовке первой половине игры, даже не показывая содержательного футбола. Кесси прорвался по флангу, а затем навесил в центр штрафной, где Бонавентура с двух попыток все же переиграл Бриньоли.

Второй тайм начался с неожиданного гола "Беневеенто", который ранее за 14 игр забил только шесть мячей. Игроки "Милана" отбились после подачи углового, выбив мяч на Летицию, тот сразу выстрелил по воротам - Доннарумма с ударом справился, но первым на добивание успел Пушкаш, отправив игровой снаряд в сетку.

"Милан" это не смутило, довольно быстро Калинич с двух метров расстрелял Бриньоли после навеса Бонавентуры. "Милан" после этого  мяча не сумел развить свой успех. "Беневенто" бросился в атаку, создал несколько моментов, а затем получил численное преимущество, когда Романьоли получил красную карточку. Удержать победный счет "Милан" не сумел. Абате на последней минуте сбил соперника. Вратарь "Беневенто" прибежал в чужую штрафную на стандарт и точно пробил после навеса Катальди. 

"Милан" стал первой командой Серии А, которая не смогла обыграть "Беневенто". Этот дебют Гаттузо запомнит на всю жизнь. 

"Беневенто" – "Милан" 2:2

Голы: Бонавентура, 38 – 0:1; Пушкаш, 50 – 1:1; Калинич, 57 – 1:2; Бриньоли, 90 – 2:2.

"Беневенто": Бриньоли, Летиция, Коста, Джимсити, Чиара (Гьямфи, 80), Чибсах, Катальди, Мемушай (Кода, 80) , Пушкаш, Периджини (Бриньола, 67), Д'Алессандро.

"Милан": Доннарумма, Романьоли, Бонуччи, Музаккьо, Бонавентура, Билья (Монтоливо, 73), Кесси, Родригес, Сусо (Сапата, 87), Борини (Борини, 60), Калинич.

Удаление: Романьоли, 75

Вячеслав Горбачев

Также читайте: Голкипер "Беневенто" Беньоли забил первый вратарский гол в Серии А с 2001 года | http://soccernews.ru

комментарии
Зенден

Во как бывает, на самом деле позор. Даже вратари плескают ущербному клубу. Еще этого отмарозка поставили тренером, а это уже финиш. Жалко убогих.

Ответить
Конь

Как ты изящно назвал Гаттузо....

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан 15 39
2 Наполи 15 38
3 Ювентус 15 37
4 Рома 14 34
5 Лацио 14 32
6 Сампдория 14 26
7 Фиорентина 15 21
8 Милан 15 21
9 Болонья 15 21
10 Аталанта 15 20
11 Торино 15 20
12 Кьево 15 20
13 Кальяри 15 16
14 Удинезе 13 12
15 Кротоне 14 12
16 Сассуоло 15 11
17 Дженоа 14 10
18 СПАЛ 15 10
19 Хеллас Верона 14 9
20 Беневенто 15 1
Полная таблица

топ-5 тегов