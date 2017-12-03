Позорный дебют Гаттузо: "Беневенто" набрал первые очки в Серии А в игре с "Миланом"

В дебютной игре для Дженнаро Гаттузо на посту тренера "Милана" красно-черные встретились с главным поставщиком очков в Серии А "Беневенто", который проиграл все 14 стартовые игры и установил антирекорд. "Милан" в этом матче был полон решимости порадовать нового тренера и продлить неудачную серию соперника.

С первых минут "Милан" пошел вперед и уже в дебюте один момент упустил Калинич, который не сумел подстроиться под мяч и с нескольких метров переправить его в ворота после прострела Родригеса. Хозяева также решили не отсиживаться в обороне и поискать счастье в атаке, игроки "Беневенто" постоянно грузили игровой снаряд в штрафную "Милана", но там надежно играли защитники красно-черных. На десятой минуте второй момент упустил Калинич, который едва не воспользовался неудачным пасом от Летиции, Никола сделал перехват, но затем не сумел переиграть вратаря.

"Милан" неспешно контролировал мяч, часто перепасовываясь в центре поля, гости никуда не торопились, "Беневенто" же это полностью устраивало, так как моментов у их ворот не возникало. Хозяева атаковали очень редко, в первом тайме можно выделить только один удар мимо ворот от Д'Алессандро.

"Милан" же сумел забить в концовке первой половине игры, даже не показывая содержательного футбола. Кесси прорвался по флангу, а затем навесил в центр штрафной, где Бонавентура с двух попыток все же переиграл Бриньоли.

Второй тайм начался с неожиданного гола "Беневеенто", который ранее за 14 игр забил только шесть мячей. Игроки "Милана" отбились после подачи углового, выбив мяч на Летицию, тот сразу выстрелил по воротам - Доннарумма с ударом справился, но первым на добивание успел Пушкаш, отправив игровой снаряд в сетку.

"Милан" это не смутило, довольно быстро Калинич с двух метров расстрелял Бриньоли после навеса Бонавентуры. "Милан" после этого мяча не сумел развить свой успех. "Беневенто" бросился в атаку, создал несколько моментов, а затем получил численное преимущество, когда Романьоли получил красную карточку. Удержать победный счет "Милан" не сумел. Абате на последней минуте сбил соперника. Вратарь "Беневенто" прибежал в чужую штрафную на стандарт и точно пробил после навеса Катальди.

"Милан" стал первой командой Серии А, которая не смогла обыграть "Беневенто". Этот дебют Гаттузо запомнит на всю жизнь.

"Беневенто" – "Милан" 2:2

Голы: Бонавентура, 38 – 0:1; Пушкаш, 50 – 1:1; Калинич, 57 – 1:2; Бриньоли, 90 – 2:2.

"Беневенто": Бриньоли, Летиция, Коста, Джимсити, Чиара (Гьямфи, 80), Чибсах, Катальди, Мемушай (Кода, 80) , Пушкаш, Периджини (Бриньола, 67), Д'Алессандро.

"Милан": Доннарумма, Романьоли, Бонуччи, Музаккьо, Бонавентура, Билья (Монтоливо, 73), Кесси, Родригес, Сусо (Сапата, 87), Борини (Борини, 60), Калинич.

Удаление: Романьоли, 75

Вячеслав Горбачев

Также читайте: Голкипер "Беневенто" Беньоли забил первый вратарский гол в Серии А с 2001 года | http://soccernews.ru