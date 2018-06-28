Позорный матч в Волгограде: Япония вышла в плей-офф благодаря меньшему количеству карточек
Прогнозировалось, что в последнем туре группы H может сложиться ситуация, когда в концовке матча одной из команд будет необходимо всеми возможными путями сохранить счет на табло, и она будет банально катать мяч в центре поля. Сегодня, таким образом в плей-офф вышла Япония.
Японцы вышли на этот матч с единственной целью – сыграть вничью 0:0, которая бы без всяких вопросов вывела бы самураев в плей-офф. В атаке у японцев не было никакой мысли, шли банальные навесы на низких нападающих, которых съедали гренадеры Глик и Беднарек. Единственный момент в матче у Японии был после дальнего удара Муто.
Польша также ничего не показала в этой игре, игроки долгое время отбывали номер на поле, в первом тайме можно вспомнить только хороший удар головой от Гросицки, когда Кавасима вынес мяч с ленточки. В остальное время игроки просто возились в центре поля, пытались пройти к воротам, но в большинстве своем все заканчивалось потерей мяча.
В начале второго тайма Польша достаточно неожиданно открыла счет. Помог стандарт: Гужава навесил на Беднарека а тот в касание отправил мяч в сетку. Японцы после этого мяча стояли на вылет, но это никак не повлияло на их игру. Они все также монотонно мешали в чужую штрафную, моментов у ворот Фабиански не прибавлялось. Польша имела несколько возможностей, чтобы увеличить счет, в одной из контратак Гросицки убежал на ворота, отдал пас на Левандовски, но тот пробил выше ворот. Также после прострела Гросицки едва не срезал мяч в свои ворота Макино.
В параллельной игре Колумбия забила в ворота Сенегала, Япония снова поднялась на второе место, после чего на поле творилось полнейшее безобразие. Японцы 10 минут катали мяч и не желали переходить центр поля. Поляки в итоге бросили их прессинговать и просто подождали финальный свисток. "Самураи" вышли в плей-офф, но такой проход чести им не делает.
Япония - Польша 0:1
Гол: Беднарек, 59 - 0:1
Япония: Кавасима, Х. Сакаи, Макино, Г. Сакаи, Нагатомо, Йосида, Сибасаки, Ямагути, Усами (Инуи, 65), Муто (Хасебе, 82), Окадзаки (Осако, 47).
Польша: Фабьяньски, Енджейчик, Беднарек, Глик, Гуральски, Крыховяк, Гросицки, Зелиньски (Теодорчик, 79), Кужава (Пешко, 79), Берешиньски, Левандовски.
Вячеслав Горбачев
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