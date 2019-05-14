"Зенит" интересуется вратарем "Арсенала"

"Зенит" рассматривает возможность приобретения голкипера тульского "Арсенала" Михаила Левашова.

Трансферная стоимость 27-летнего вратаря оценивается в один миллион евро. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2021 года.

В этом сезоне Левашов провел 17 матчей, из них в пяти он отстоял на ноль.

Напомним, что "Зенит" уже оформил чемпионство в этом сезоне, а "Арсенал" идет на шестом месте и ведет борьбу за попадание в еврокубки.

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