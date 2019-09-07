Липпи: "Фергюсон был для меня почти как брат"
Известный итальянский специалист Марчелло Липпи поделился рассказами о своей дружбе с сэром Алексом Фергюсоном.
"Фергюсон был для меня почти как брат. Мы часто дарили друг другу подарки. Я привозил его внукам шоколад из Италии, однако он сам его съедал. Еще я ему привозил отличное тосканское вино, а он в ответ присылал русские матрешки (коробки в коробках, в которых был виски - прим. Soccernews.ru). Его виски Маккалан 1971 года.
Он любит вино, которое постоянно называл "Тиньо", хотя правильно "Тиньянелло". Однажды мы поспорили из-за этого. Мы позвали сомелье и я выиграл", - приводит слова Липпи Sportsmail.
Напомним, что Липпи возглавлял "Ювентус" с 1994 по 1999 год и с 2001 по 2004 год. Фергюсон тренировал "МЮ" с 1986 по 2013 год.
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