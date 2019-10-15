Экс-игрок "Спартака" Юран прокомментировал слова Яремчука о сборной России
Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран отреагировал на слова футболиста сборной Украины Романа Яремчука.
"Подобные высказывания недопустимы. Пусть он говорит о своей сборной, а не о России. Нельзя говорить о том, кого победила другая сборная, футболист должен играть в футбол. А такие футболисты называются футболистиками. Футболист рассказывает о своей игре, голах, сборной, а футболистик затрагивает других игроков и их сборные. Нельзя исключать, что Яремчука попросили это сказать.
Кто сильнее Россия или Украина? Украина даже не участвовала на ЧМ-2018. Нужно следить за своими высказываниями, он наверное забыл, что его сборной не было на мундиале", - заявил Юран.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3