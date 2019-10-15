Экс-игрок "Спартака" Юран прокомментировал слова Яремчука о сборной России

Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран отреагировал на слова футболиста сборной Украины Романа Яремчука.

"Подобные высказывания недопустимы. Пусть он говорит о своей сборной, а не о России. Нельзя говорить о том, кого победила другая сборная, футболист должен играть в футбол. А такие футболисты называются футболистиками. Футболист рассказывает о своей игре, голах, сборной, а футболистик затрагивает других игроков и их сборные. Нельзя исключать, что Яремчука попросили это сказать.

Кто сильнее Россия или Украина? Украина даже не участвовала на ЧМ-2018. Нужно следить за своими высказываниями, он наверное забыл, что его сборной не было на мундиале", - заявил Юран.

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