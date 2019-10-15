Экс-игрок "Спартака" Юран прокомментировал слова Яремчука о сборной России

Теги россияукраинароман яремчук

Экс-игрок "Спартака" Юран прокомментировал слова Яремчука о сборной России

Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран отреагировал на слова футболиста сборной Украины Романа Яремчука.

"Подобные высказывания недопустимы. Пусть он говорит о своей сборной, а не о России. Нельзя говорить о том, кого победила другая сборная, футболист должен играть в футбол. А такие футболисты называются футболистиками. Футболист рассказывает о своей игре, голах, сборной, а футболистик затрагивает других игроков и их сборные. Нельзя исключать, что Яремчука попросили это сказать.

Кто сильнее Россия или Украина? Украина даже не участвовала на ЧМ-2018. Нужно следить за своими высказываниями, он наверное забыл, что его сборной не было на мундиале", - заявил Юран.

Читайте также: Яремчук: "Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмёт Евро". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ предлагает Мбаппе сумасшедшие условия по новому контракту

ПСЖ предлагает Мбаппе сумасшедшие условия по новому контракту

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Испания Испания 6 8
2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
2 Шотландия Шотландия 6 8
3 Уэльс Уэльс 6 4
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов