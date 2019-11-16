"Локомотив" нацелился на форварда "Монако"

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"Локомотив" нацелился на форварда "Монако"

Форвард "Монако" Генри Оньекуру может продолжить карьеру в России.

Как сообщает Complete Sports, в услугах 22-летнего нигерийца заинтересован "Локомотив". Отмечается, что речь идет об аренде до конца сезона.

"Монако" приобрел Оньекуру минувшим летом и подписал с ним пятилетнее соглашение.

В текущем сезоне Оньекуру провел 4 матча и отметился одной голевой передачей.

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