"Бавария" нашла долгосрочную замену для Нойера

Теги бавария мюнхенмануэль нойерманчестер юнайтеддин хендерсон

"Бавария" нашла долгосрочную замену для Нойера

"Бавария" нацелилась на голкипера "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона.

По сведениям Daily Mail, руководство мюнхенского клуба видит в 22-летнем вратаре долгосрочную замену для Мануэля Нойера.

Отметим, что минувшим летом Хендерсон продлил соглашение с "МЮ" до 2022 года.

В текущем сезоне Хендерсон находится в аренде в "Шеффилде", где провел 12 матчей и пропустил 8 голов.

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