"Бавария" нашла долгосрочную замену для Нойера

"Бавария" нацелилась на голкипера "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона.

По сведениям Daily Mail, руководство мюнхенского клуба видит в 22-летнем вратаре долгосрочную замену для Мануэля Нойера.

Отметим, что минувшим летом Хендерсон продлил соглашение с "МЮ" до 2022 года.

В текущем сезоне Хендерсон находится в аренде в "Шеффилде", где провел 12 матчей и пропустил 8 голов.

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