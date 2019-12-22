"Болонья" переиграла "Лечче", "Парма" и "Брешия" поделили очки
В рамках 17-го тура итальянской Серии А "Парма" сыграла вничью с "Брешией", а "Лечче" уступил "Болонье".
"Лечче" - "Болонья" 2:3
Голы: Орсолини, 43 - 0:1, Сориано, 56 - 0:2, Орсолини, 66 - 0:3, Эль-Бабакар, 85 - 1:3, Фариас, 90 - 2:3
"Лечче": Габриэл, Россеттини, Рисполи, Кальдерони, Лучони, Манкозу, Петриччоне, Табанелли (Фариас, 60), Тахцидис (Шахов, 46), Фалько (Ла Мантия, 81), Эль-Бабакар.
"Болонья": Скорупски, Денсвил, Мбайе, Бани, Томиясу, Сориано (Сванберг, 86), Медель, Сансоне, Поли (Схаутен, 76), Орсолини, Паласио (Сантандер, 90).
"Парма" - "Брешия" 1:1
Голы: Балотелли, 72 - 0:1, Грасси, 90 - 1:1
"Парма": Сепе, Дармиан, Бруну Алвеш, Гальоло, Якопони, Кулусевски, Эрнани, Спрокати, Барилла (Пеццелла, 81), Жервиньо (Грасси, 55), Бругман (Куцка, 74).
"Брешия": Йоронен, Сабелли, Чистана, Матею, Чансельор, Бизоли, Тонали, Ромуло, Шпалек (Мартелла, 83), Торрегросса (Морозини, 78), Доннарумма (Балотелли, 61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Болонья
|17
|22
|9
|Наполи
|16
|21
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Сассуоло
|16
|19
|13
|Хеллас Верона
|16
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11