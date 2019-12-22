"Болонья" переиграла "Лечче", "Парма" и "Брешия" поделили очки

В рамках 17-го тура итальянской Серии А "Парма" сыграла вничью с "Брешией", а "Лечче" уступил "Болонье".

"Лечче" - "Болонья" 2:3

Голы: Орсолини, 43 - 0:1, Сориано, 56 - 0:2, Орсолини, 66 - 0:3, Эль-Бабакар, 85 - 1:3, Фариас, 90 - 2:3

"Лечче": Габриэл, Россеттини, Рисполи, Кальдерони, Лучони, Манкозу, Петриччоне, Табанелли (Фариас, 60), Тахцидис (Шахов, 46), Фалько (Ла Мантия, 81), Эль-Бабакар.

"Болонья": Скорупски, Денсвил, Мбайе, Бани, Томиясу, Сориано (Сванберг, 86), Медель, Сансоне, Поли (Схаутен, 76), Орсолини, Паласио (Сантандер, 90).



"Парма" - "Брешия" 1:1

Голы: Балотелли, 72 - 0:1, Грасси, 90 - 1:1

"Парма": Сепе, Дармиан, Бруну Алвеш, Гальоло, Якопони, Кулусевски, Эрнани, Спрокати, Барилла (Пеццелла, 81), Жервиньо (Грасси, 55), Бругман (Куцка, 74).

"Брешия": Йоронен, Сабелли, Чистана, Матею, Чансельор, Бизоли, Тонали, Ромуло, Шпалек (Мартелла, 83), Торрегросса (Морозини, 78), Доннарумма (Балотелли, 61).

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