Руководство "Барселоны" продолжает вести переговоры с Хави в Катаре

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Руководство "Барселоны" продолжает вести переговоры с Хави в Катаре

Руководство "Барселоны" продолжает вести переговоры с наставником "Аль-Садда" Хави.

По сведениям AS, генеральный директор "сине-гранатовых" Оскар Грау и спортивный директор Эрик Абидаль задержались в Катаре, чтобы уговорить экс-игрока клуба сменить Эрнесто Вальверде на тренерском посту.

Кроме того, "Барселона" рассчитывает сразу договориться и с "Аль-Саддом".

Напомним, что Хави выступал за каталонцев с 1998 по 2015 год.

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