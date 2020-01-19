"Интер" намерен отклонить предложения "Барселоны" и "Манчестер Сити" по Бастони

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"Интер" намерен отклонить предложения "Барселоны" и "Манчестер Сити" по Бастони

"Интер" намерен сохранить в команде защитника Алессандро Бастони.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, на молодого итальянца претендуют "Барселона" и "Манчестер Сити", однако "нерадзурри" не намерены продавать игрока.

Отмечается, что "горожане" уже предлагали "Интеру" обменять Бастони на Жоау Канселу, однако получили отказ.

В этом сезоне Бастони принял участие в 10 играх в Серии А.

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