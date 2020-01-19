Диего Коста вернулся к тренировкам после операции
Форвард "Атлетико" Диего Коста возобновил тренировки.
Как сообщает Marca, 31-летний футболист занимался с командой и выполнял беговые упражнения.
Напомним, что Коста восстанавливается после операции по удалению грыжи межпозвоночного диска в шейном отделе. Ожидается, что он будет готов к ответной игре с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги Чемпионов, которая пройдет 11 марта.
В этом сезоне на счету Косты два гола и три ассиста в 15 матчах.
Читайте также: "Атлетико" теряет Триппьера. | http://soccernews.ru
главное
-
"Милан" вырвал победу над "Удинезе"
-
"Мальорка" разгромила "Валенсию" в матче Примеры
-
Зидан вчистую переиграл Лопетеги, но VAR опять все подпортил: разбираем центральный матч 20 тура Ла Лиги между "Реалом" и "Севильей"
-
Президент "Наполи" готов вернуть Анчелотти
-
"Фиорентина" на выезде обыграла "Наполи" в матче Серии А
Лента новостей
-
"Милан" назвал ПСЖ стоимость Пакеты
-
"Аякс" переиграл роттердамскую "Спарту", ПСВ потерял очки в матче с "Венло"
-
"Спартак" отказал "Сантосу" в аренде Аиртона
-
"Бетис" обыграл "Реал Сосьедад" в матче Примеры
-
Два топ-клуба готовят предложения по Вернеру
-
Агент прокомментировал интерес "Локомотива" к Асано
-
Сетьен определился с заявкой "Барселоны" на матч с "Гранадой"
-
ПСЖ готовится к переговорам с Неймаром о продлении контракта
-
Диего Коста вернулся к тренировкам после операции
-
"Милан" вырвал победу над "Удинезе"
-
Мозес близок к переходу в "Интер"
-
"Мальорка" разгромила "Валенсию" в матче Примеры
-
Президент "Урала" раскритиковал реформу Кубка России
-
Сетьен: "Мы не будем спешить с трансферами"
-
Спортивный директор "Милана" поделился трансферными планами клуба
-
Президент украинского клуба объяснил расторжение контракта с футболистом за посещение России
-
"Интер" намерен отклонить предложения "Барселоны" и "Манчестер Сити" по Бастони
-
Варан и Марсело провели юбилейные матчи за "Реал"
-
Рэшфорд пропустит матч против "Ливерпуля"
-
Дзюба готовит список из 100 книг, обязательных к прочтению
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|19
|15
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11