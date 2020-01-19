Диего Коста вернулся к тренировкам после операции

Форвард "Атлетико" Диего Коста возобновил тренировки.

Как сообщает Marca, 31-летний футболист занимался с командой и выполнял беговые упражнения.

Напомним, что Коста восстанавливается после операции по удалению грыжи межпозвоночного диска в шейном отделе. Ожидается, что он будет готов к ответной игре с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги Чемпионов, которая пройдет 11 марта.

В этом сезоне на счету Косты два гола и три ассиста в 15 матчах.

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