Ротенберг объяснил, почему Шатов отказал "Сочи"

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Ротенберг объяснил, почему Шатов отказал "Сочи"

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг прокомментировал отказ хавбека "Зенита" Олега Шатова переходить в клуб.

"Мы делали предложение по Шатову, однако он отказался переходить на предложенных нами условиях", - заявил Ротенберг.

Напомним, что Шатов останется в "Зените" до конца сезона.

В текущем сезоне на счету Шатова три гола и два ассиста в 14 играх.

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