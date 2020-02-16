Ротенберг объяснил, почему Шатов отказал "Сочи"
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг прокомментировал отказ хавбека "Зенита" Олега Шатова переходить в клуб.
"Мы делали предложение по Шатову, однако он отказался переходить на предложенных нами условиях", - заявил Ротенберг.
Напомним, что Шатов останется в "Зените" до конца сезона.
В текущем сезоне на счету Шатова три гола и два ассиста в 14 играх.
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