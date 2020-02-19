"Ювентус" нацелился на форварда "Манчестер Сити"

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"Ювентус" нацелился на форварда "Манчестер Сити"

"Ювентус" интересуется форвардом "Манчестер Сити" Габриэлом Жезусом.

Как сообщает Calciomercato, на трансфере бразильца настаивает тренер команды Маурицио Сарри. Напомним, что ранее "Сити" был исключен из еврокубков на два сезона, однако клуб намерен оспорить это решение.

Соглашение Жезуса с клубом действует до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Жезуса 16 голов и 7 ассистов в 33 матчах.

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