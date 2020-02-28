Агент прокомментировал будущее Озила в "Арсенале"

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Агент прокомментировал будущее Озила в "Арсенале"

Эркут Согут, агент хавбека "Арсенала" Месута Озила, высказался о будущем своего клиента.

"До окончания контракта Озила еще 15 месяцев. Он точно не уйдет раньше и отработает свой контракт до конца. Когда срок соглашения истечет, Озилу будет 32 года и он станет свободным агентом. Думаю, у него в соцсетях уже будет порядка 100 миллионов подписчиков, что важно для маркетинга. В 32 года Озил способен будет играть на высоком уровне еще несколько лет.

Также не исключаю вариант с продлением соглашения с "Арсеналом". Здесь все зависит от клуба. Если "Арсенал" сделает предложение, то Месут обязательно его изучит", - приводит слова агента Goal.com.

Озил перебрался в "Арсенал" в 2013 году. В этом сезоне на его счету один гол и два ассиста в 22 играх.

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