Агент прокомментировал будущее Озила в "Арсенале"
Эркут Согут, агент хавбека "Арсенала" Месута Озила, высказался о будущем своего клиента.
"До окончания контракта Озила еще 15 месяцев. Он точно не уйдет раньше и отработает свой контракт до конца. Когда срок соглашения истечет, Озилу будет 32 года и он станет свободным агентом. Думаю, у него в соцсетях уже будет порядка 100 миллионов подписчиков, что важно для маркетинга. В 32 года Озил способен будет играть на высоком уровне еще несколько лет.
Также не исключаю вариант с продлением соглашения с "Арсеналом". Здесь все зависит от клуба. Если "Арсенал" сделает предложение, то Месут обязательно его изучит", - приводит слова агента Goal.com.
Озил перебрался в "Арсенал" в 2013 году. В этом сезоне на его счету один гол и два ассиста в 22 играх.
Читайте также: Озил этой зимой мог перейти в катарский клуб. "Арсенал" отклонил предложение. | http://soccernews.ru
главное
-
"Ливерпуль" может не стать чемпионом Англии из-за коронавируса
-
Главный тренер "Сочи" Федотов оценил состояние Кокорина и Рами
-
Кевин де Брюйне признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: "МЮ" сыграет с ЛАСК, "Рома" против "Севильи"
-
Распространение коронавируса в Италии не повлияет на проведения матча открытия в Риме
Лента новостей
-
"Крылья Советов" и "Оренбург" сыграли вничью в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ
-
Суд отказал Смолову в выплате компенсации за разбитый BMW
-
Гвардиола: "Агуэро невероятен, он легенда "Манчестер Сити"
-
Агент прокомментировал будущее Озила в "Арсенале"
-
Рамос поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Барселоной"
-
1
Жорди Альба вернулся в общую группу "Барселоны" перед матчем с "Реалом"
-
Моуринью: "Надеюсь, Кейн поможет "Тоттенхэму" в конце сезона"
-
Рами: "У Кокорина прекрасная история. К концу сезона она станет ещё лучше"
-
"Ливерпуль" выпустил коллекцию одежды в ретро стиле
-
Сон проведет две недели в изоляции после возвращения из Кореи
-
"Бавария" призвала футболистов не участвовать автограф-сессиях из-за коронавируса
-
2
"Ливерпуль" может не стать чемпионом Англии из-за коронавируса
-
2
Кандидат в президенты "Барселоны" высказался о скандале клуба с соцсетями
-
Главный тренер "Сочи" Федотов оценил состояние Кокорина и Рами
-
Клопп прокомментировал угрозу распространения коронавируса в Великобритании
-
Новичок "Сочи" Рами заявил, что не планирует искать себе русскую жену
-
Ари: "Благодаря Путину Россия крепнет и выглядит для всех сильной державой"
-
"Наполи" просит за трансфер Кулибали не менее 100 миллионов евро
-
"Спартак" проводит открытую тренировку в Тушино перед матчем с "Динамо"
-
Ари объяснил, реально ли его "Краснодару" бороться за чемпионство в РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18