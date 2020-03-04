"Спартак" теряет Бакаева

Хавбек "Спартака" Зелимхан Бакаев травмировался в игре 1/4 финала Кубка России с ЦСКА.

По сведениям "Спорт-Экспресс", у 23-летнего футболиста сотрясение мозга средней тяжести, которое он получил при столкновении с футболистом соперника.

Отмечается, что, вероятно, Бакаев не сможет принять участие в игре с "Краснодаром".

В этом сезоне Бакаев провел 26 игр, в которых отметился 8 голами и десятью ассистами.

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