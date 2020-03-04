"Спартак" теряет Бакаева

Теги зелимхан бакаевспартак москватравмы

"Спартак" теряет Бакаева

Хавбек "Спартака" Зелимхан Бакаев травмировался в игре 1/4 финала Кубка России с ЦСКА.

По сведениям "Спорт-Экспресс", у 23-летнего футболиста сотрясение мозга средней тяжести, которое он получил при столкновении с футболистом соперника.

Отмечается, что, вероятно, Бакаев не сможет принять участие в игре с "Краснодаром".

В этом сезоне Бакаев провел 26 игр, в которых отметился 8 голами и десятью ассистами.

Читайте также: Зелимхан Бакаев рассказал о том, как отец повлиял на его футбольную карьеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кейн рассматривает вариант с переходом в другой клуб АПЛ

Кейн рассматривает вариант с переходом в другой клуб АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 46
2 Краснодар Краснодар 20 38
3 Ростов Ростов 20 35
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 35
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 28
7 Урал Урал 20 25
8 Уфа Уфа 20 25
9 Спартак Москва Спартак Москва 20 25
10 Динамо Москва Динамо Москва 20 24
11 Тамбов Тамбов 20 22
12 Ахмат Ахмат 20 20
13 Рубин Рубин 20 20
14 Оренбург Оренбург 19 20
15 Крылья Советов Крылья Советов 20 19
16 Сочи Сочи 19 15
Полная таблица

топ-5 тегов