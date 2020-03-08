Три топ-клуба АПЛ поборятся за игрока "Норвича"

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Три топ-клуба АПЛ поборятся за игрока "Норвича"

Хавбек "Норвича" Тодд Кантуэлл попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ.

Как сообщает Express, предстоящим летом за 22-летнего англичанина будут бороться "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Кантуэлл является воспитанником "канареек". Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Кантуэлла 6 забитых мячей и два ассиста в 29 играх.

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Главные новости дня: 7 марта

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