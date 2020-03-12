"Сочи" выложил фото из раздевалки после разгромной победы над "Оренбургом"
В перенесенной игре Тинькофф РПЛ "Сочи" разгромил "Оренбург" (5:1).
После матча "Сочи" поделился в инстаграме фотографией из раздевалки команды.
Напомним, что благодаря победе "Сочи" поднялся в чемпионате на 14-ю позицию.
В следующем туре "Сочи" примет "Краснодар". Игра состоится 15 марта в 14:00 (мск).
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Стал известен календарь РПЛ до конца сезона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|47
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Динамо Москва
|21
|27
|8
|Уфа
|21
|26
|9
|Урал
|21
|25
|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
|21
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Сочи
|21
|21
|15
|Рубин
|21
|20
|16
|Ахмат
|21
|20