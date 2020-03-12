"Сочи" выложил фото из раздевалки после разгромной победы над "Оренбургом"

В перенесенной игре Тинькофф РПЛ "Сочи" разгромил "Оренбург" (5:1).

После матча "Сочи" поделился в инстаграме фотографией из раздевалки команды.

Напомним, что благодаря победе "Сочи" поднялся в чемпионате на 14-ю позицию.

В следующем туре "Сочи" примет "Краснодар". Игра состоится 15 марта в 14:00 (мск).

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