"Милан" намерен избавиться от Пакеты

"Милан" планирует расстаться с хавбеком Лукасом Пакетой.

Как сообщает Tuttosport, "россонери" готовы продать игрока ближайшим летом за 25 миллионов евро. Напомним, что минувшей зимой интерес к футболисту проявлял ПСЖ.

Действующее соглашение 22-летнего бразильца с клубом рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне Пакета провел 19 матчей и отметился одной голевой передачей.

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