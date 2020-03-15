"Шахтер" уступил "Заре" в матче УПЛ
В 23-м туре УПЛ "Заря" переиграла "Шахтер".
"Горняки" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Зарю" на 13 очков.
"Заря" - "Шахтер" 1:0
Гол: Михайличенко, 84 - 1:0
"Заря": Махарадзе, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Леднев (Цвек, 46), Юрченко, Кочергин, Хомченовский (Громов, 49), Кабаев (Перович, 88).
"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Майкон, Алан Патрик (Сикан, 86), Марлос (Тете, 67), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 66), Мораес.
Читайте также: "Шахтер" на выезде переиграл "Вольфсбург". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13