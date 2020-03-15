"Шахтер" уступил "Заре" в матче УПЛ

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"Шахтер" уступил "Заре" в матче УПЛ

В 23-м туре УПЛ "Заря" переиграла "Шахтер".

"Горняки" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Зарю" на 13 очков.

"Заря" - "Шахтер" 1:0

Гол: Михайличенко, 84 - 1:0

"Заря": Махарадзе, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Леднев (Цвек, 46), Юрченко, Кочергин, Хомченовский (Громов, 49), Кабаев (Перович, 88).

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Майкон, Алан Патрик (Сикан, 86), Марлос (Тете, 67), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 66), Мораес.

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1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
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