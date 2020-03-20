В УЕФА определили три возможные даты завершения сезона
В УЕФА продолжают рассматривать возможные варианты завершения текущего сезона.
По сведениям "Спорт-Экспресс", сейчас у организации есть три возможные даты завершения сезона: 30 июня, 31 июля и 31 августа.
Ранее хотели остановиться на 30 июня, но появились сомнения, что удастся во время возобновить турниры.
В ближайшее время УЕФА планирует заняться вопросами контрактов футболистов, у которых они истекают 30 июня, а также нужно достичь договоренности с телекомпаниями.
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|Команда
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|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
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|Челси
|27
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|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|36
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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