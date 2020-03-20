В УЕФА определили три возможные даты завершения сезона

В УЕФА продолжают рассматривать возможные варианты завершения текущего сезона.

По сведениям "Спорт-Экспресс", сейчас у организации есть три возможные даты завершения сезона: 30 июня, 31 июля и 31 августа.

Ранее хотели остановиться на 30 июня, но появились сомнения, что удастся во время возобновить турниры.

В ближайшее время УЕФА планирует заняться вопросами контрактов футболистов, у которых они истекают 30 июня, а также нужно достичь договоренности с телекомпаниями.

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