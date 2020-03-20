В УЕФА определили три возможные даты завершения сезона

Теги уефакоронавирус

В УЕФА определили три возможные даты завершения сезона

В УЕФА продолжают рассматривать возможные варианты завершения текущего сезона.

По сведениям "Спорт-Экспресс", сейчас у организации есть три возможные даты завершения сезона: 30 июня, 31 июля и 31 августа.

Ранее хотели остановиться на 30 июня, но появились сомнения, что удастся во время возобновить турниры.

В ближайшее время УЕФА планирует заняться вопросами контрактов футболистов, у которых они истекают 30 июня, а также нужно достичь договоренности с телекомпаниями.

Читайте также: В УЕФА прокомментировали информацию о признании чемпионами нынешних лидеров чемпионатов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Матч ТВ" будет показывать чемпионат Беларуси

"Матч ТВ" будет показывать чемпионат Беларуси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов