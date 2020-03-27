В "Баварии" высказались о слухах об обмене Алабы на Сане

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о появившихся слухах про обмен защитника Давида Алабы на вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.

"Мне стало известно о слухах, что мы хотим обменять Алабу на Сане. Это сказки братьев Гримм, которые не имеют к реальности никакого отношения", - приводит слова Румменигге Bild.

Ранее сообщалось, что Алаба намерен покинуть "Баварию" ближайшим летом и перебраться в Испанию.

Напомним, что Сане был близок к переходу в "Баварию" прошлым летом, однако сделка сорвалась из-за травмы игрока.

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