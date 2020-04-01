Ибрагимович еще не определился со своим будущим
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович высказался о своем будущем.
"Увидим. Я еще не определился, что хочу делать дальше. Каждый день случается что-то новое. Необходимо просто продолжать жить и радоваться жизни. У меня есть семья, о которой надо заботиться. Они в порядке, я тоже", - цитирует Ибрагимовича Svenska Dagbladet.
Напомним, что 38-летний Ибрагимович вернулся в "Милан" минувшей зимой и заключил с клубом соглашение до конца текущего сезона.
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|25
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|4
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|Рома
|26
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|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16