Ибрагимович еще не определился со своим будущим

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович высказался о своем будущем.

"Увидим. Я еще не определился, что хочу делать дальше. Каждый день случается что-то новое. Необходимо просто продолжать жить и радоваться жизни. У меня есть семья, о которой надо заботиться. Они в порядке, я тоже", - цитирует Ибрагимовича Svenska Dagbladet.

Напомним, что 38-летний Ибрагимович вернулся в "Милан" минувшей зимой и заключил с клубом соглашение до конца текущего сезона.

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